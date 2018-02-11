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9 askerimiz böyle şehit düşmüş...

Dün 9 askerimizin şehit düşmesiyle ve 40 hainin öldürülmesiyle neticelenen çatışmanın detayları ortaya çıktı. PKK/PYD'li kahpelerin, bölgedeki yetişkin ve çocuk sivillerin arasına gizlenerek askerlerimizin üzerine ateş açtığı belirlendi. Sivillerin arasından atılan el bombaları ile askerlerin büyük bölümünün şehit olduğu ortaya çıktı.

11 Şubat 2018 Pazar 16:27
9 askerimiz böyle şehit düşmüş...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de köyleri teröristlerden arındırmaya devam ederken, dün 9 askerin şehit düştüğü çatışmada PYD/PKK'lı teröristlerin aralarında çocukların da bulunduğu sivilleri kullanarak saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülen harekat kapsamında, terör hedefleri vurulmaya devam ediliyor.

AA muhabirinin bölgedeki güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, PYD/PKK'lı teröristler zaman zaman sivilleri kullanarak saldırılar düzenliyor.

Güvenlik kaynakları, dün 2'si helikopter pilotu olmak üzere toplam 11 askerin şehit düştüğü harekat bölgesinde PYD/PKK'lı teröristlerin içinde çocukların da bulunduğu sivil grubu kullanarak saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Saldırı anıyla ilgili bilgi veren güvenlik kaynakları, teröristlerden arındırılan bir köyün yakınındaki 1027 rakımlı tepeyi tutan komando birliklerine öğle saatlerinde 70-80 kişilik sivil grubun yaklaşması üzerine askerlerin havaya uyarı atışı yaptığını, uyarı atışını dikkate almayan kalabalığın ilerleyişini sürdürmesi üzerine 16 kişilik komando timinin grubu durdurmak amacıyla hareket ettiğini, kalabalığa yaklaşan time sivillerin arasından el bombaları atıldığını, bu sırada köy içinde gizlenen PYD/PKK'lıların silah ve roketlerle saldırıya geçtiğini, ilk temasta 16 kişilik timden 9 askerin şehit düştüğünü, saldırıya müdahaleye giden helikopterin bu sırada kırıma uğradığını ve 2 pilotun şehit olduğunu aktardı.

SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANIYORLAR

Çatışmanın başlamasının ardından sivillerin kaçarak yeniden köye döndüğü, 40 civarında PYD/PKK'lı teröristin yardıma giden komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği, diğer teröristlerin ise kaçtıkları öğrenildi.

Bölgenin birkaç saat sonra tamamen teröristlerden temizlendiğini, köşeye sıkışan PYD/PKK'lıların sivilleri canlı kalkan olarak kullanarak bu tür saldırılar düzenlediklerini aktaran güvenlik kaynakları, harekatın başından itibaren sivillerin can güvenliğinin korunması için Türk Silahlı Kuvvetlerinin azami özen gösterdiğini vurguladı.

Öte yandan TSK unsurları, Özgür Suriye Ordusu mensuplarıyla harekat bölgesinde ilerleyişini sürdürürken, ele geçirilen köylerde çok sayıda el yapımı patlayıcı ile tuzaklar bulunduğu, bu patlayıcıların tek tek imha edildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 16:27
  1. 9 Şehit
  2. TSK

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