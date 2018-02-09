8’inci okulu İzmir Bayraklı’da inşa edilecek

Bugüne kadar İzmir ve Kocaeli’de toplam yedi okul yaptıran SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim, İzmir Bayraklı’da 32 derslikli bir okul için protokol imzaladı. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “Türk sanayisi ve ekonomisine sağladığımız yüksek katma değeri artırırken, kurumsal sosyal sorumluluk alanında da değer yaratmaya devam ediyoruz” dedi.