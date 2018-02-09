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8’inci okulu İzmir Bayraklı’da inşa edilecek

Ekonomi ve istihdama olan desteğini kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında eğitime de taşıyan Petkim, sekizinci okul için harekete geçti.

09 Şubat 2018 Cuma 09:18
8’inci okulu İzmir Bayraklı’da inşa edilecek

Bugüne kadar İzmir ve Kocaeli’de toplam yedi okul yaptıran SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim, İzmir Bayraklı’da 32 derslikli bir okul için protokol imzaladı. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “Türk sanayisi ve ekonomisine sağladığımız yüksek katma değeri artırırken, kurumsal sosyal sorumluluk alanında da değer yaratmaya devam ediyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 09:18
  1. İzmir
  2. SOCAR türkiye
  3. Petkim
  4. Anar Mammadov

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