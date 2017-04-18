87 bin kilo elektronik atık toplandı

Çocuklara çevre şuuru aşılamak ve atıklardan katma değer üretmek için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Ambalaj atıkları, atık yağlar, pil, elektronik atık başta olmak üzere atık yönetimini disipline edecek birçok projeyi bakanlığımız, sivil toplum örgütlerimiz, muhtarlarımız ve vatandaşlarımız ile birlikte yürütüyoruz. E- atıkta (elektronik atık) 2008’den beri Türkiye’de çalışan ilk belediyeyiz. Bursa’da hala aktif olarak çalışan tek belediyeyiz. 2 yıl önce de Türkiye’de elektrik ve elektronik atıkların toplanması konusunda Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği İktisadi İşletmesi (ELDAY) ile protokol imzalayan ilk belediye olduk” diye konuştu.

Temel çevre sorunlarını sosyal sorumluluk projeleriyle birleştiren belediye olduklarının altını çizen Başkan Dündar, “Her yıl ‘Atıkları ayrı toplamaya engeliniz olmasın’ sloganıyla atıklardan elde edilen değerle temin edilen akülü sandalyeleri engelli ve çevreci vatandaşlarımıza hediye ediyoruz. 6 yıldır devam eden bu uygulama sayesinde dokunduğumuz her hayatta kalıcı izler bırakarak Türkiye’de sosyal belediyecilik noktasında diğer belediyelerin önüne geçilmiştir” dedi.

Başkan Dündar, e-atıkların kontrollü ve sağlıklı bir sistemle toplanması için üreticilerle, tüketicilerle, okullarla, kamu kurum kuruluşlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Çalışmalarımız; birebir vatandaş bilgilendirmesi, toplu seminerler, çeşitli etkinlik ve projeler şeklindedir. Bugüne kadar 589 okulda, 156 bin 623 öğrenci ve 950 bin 536 vatandaşımıza ulaşarak elektronik atıkların insan sağlığı ve çevreye verdiği zararları anlatan, çevre bilincini artırmaya yönelik bilgilendirme seminerleri düzenledik. E-atıkların ayrı toplanması için oluşturulan 203 atık toplama noktamızdan 87 bin 540 kilo elektronik atık topladık. Bu atıklar için özel atık depoları oluşturduk” diye konuştu.