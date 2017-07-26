86 yaşında elini kana buladı

Aydın'ın Söke ilçesinde 86 yaşındaki İsmail Balcıoğlu, kahvehanede tartıştığı 74 yaşındaki Ali Aslan'ı silahla ateş ederek öldürdü.



Alınan bilgiye göre, Balcıoğlu, Bağarası Mahallesi Çalışlı Caddesi'ndeki bir kahvehanede oturan Aslan'la henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Balcıoğlu, evinden tüfeğini alarak Aslan'a ateş etti. Aslan, vücuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti, seken saçmalardan iki kişi de yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Balcıoğlu ise olay yerinde jandarma ekiplerine teslim oldu.