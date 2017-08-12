86 kaçak göçmen yakalandı

Demirköy ilçesine bağlı Sisloba köyünde 4’üncü Hudut Bölüğü unsurlarınca icra edilen devriye esnasında, bir minibüs yapılan ‘dur’ ihtarlarına uymayarak, askeri yasak bölgeye girdi. Araç sürücüsü, ön koltukta bulunan şahısla birlikte kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından minibüste yapılan kontrollerde yasa dışı yollardan Bulgaristan’a geçmeye çalışan 20 Suriye ve 3 Pakistan uyruklu olmak üzere toplamda 23 şahıs yakalandı. Yapılan araştırmalarda kaçan şahısların araç ruhsat sahibinin A.G., aracı kiralayanın ise M.G. isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan 7 bin 165 TL idari para cezası uygulanarak araca el konuldu.

Pınarhisar Devlet Hastanesi Karayolunda yürüyen bir şahıs kontrol edildi. Kimliği ve pasaportu olmayan şahsın Afganistan uyruklu olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Şahsa 2 bin 507 TL para cezası kesildi.

Demirköy ilçesine bağlı Sisloba köyünde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında Ş.A. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı minibüste yapılan kontrolde yasa dışı yollardan Bulgaristan’a geçmeye çalışan 32 Suriye uyruklu ile bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen sürücü Ş.A. yakalandı. Olayda kullanılan minibüse 9 bin 111 TL idari para cezası kesilierken mahkemeye çıkarılan sürücü Ş.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YASA DŞI YOLLARDAN BULGARİSTAN'A GİDECEKLERDİ

Demirköy-Boztaş köyünde önleyici kolluk devriyesi esnasında yolda yürüyen Afganistan uyruklu N.H.’nin pasaportunun olmadığı tespit edildi. Kofçaz-Ahlatlı köyünde ise yasa dışı yollarla Bulgaristan’a geçmek isteyen Irak uyruklu R.S isimli şahıs yakalandı. Teslim alınan yabancı uyruklu şahısların her birine 2 bin 507 TL İdari yaptırım uygulandı.

Demirköy ilçesi Yeşilce köyünde de yasa dışı yollardan Bulgaristan’a kaçmaya çalışan 11 Suriye, 16 Irak uyruklu şahıs olmak üzere toplam 27 kişi yakalandı. 16 Irak uyruklu şahsa kişi başı 2 bin 507 TL idari para cezası kesildi.

Kırklareli İl merkezine bağlı Karakoç köyünde K.O. isimli şahsa ait çiftlikte çoban olarak çalışan Afganistan uyruklu Ş.Ş. izinsiz çalışması nedeniyle jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsa 2 bin 507 TL idari para cezası kesildi. Şahıs işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan bütün yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.