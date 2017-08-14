'852 bin adaya neden tercih yapmadığını soracağız'

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yükseköğretim kurumlarında 50 bin 817’si lisans, 163 bin 613’ü de önlisans programlarında olmak üzere 214 bin 430 kontenjan boş kalınca nedeni de tartışılmaya başlandı. Bu yıl 852 bin aday da tercih yapmazken; en fazla boş kontenjan yüzde 47 oranıyla KKTC, yüzde 29 oranı ile vakıf, yüzde 21.5 oranı ile de devlet üniversitelerinde kaldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a göre hem baraj getirilen bölümlerin hem de YÖK bursu verilen ve birkaç yıl öncesine kadar 0 öğrenci kaydı yapılan başta temel bilimler olmak üzere belli programların dolması öğrencinin artık sadece “üniversiteye girmek” eğiliminde olmadığını “seçici” davrandığını gösteriyor. Saraç, 850 binden fazla adayın, özellikle de son sınıf öğrencilerinin neden tercih yapmadıklarını araştırmak için YÖK’ün önümüzdeki hafta “Neden tercih yapmadınız?” anketi yapacağını söyledi.

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE SORULACAK

Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre, Prof. Dr. Saraç, şu ifadeleri kullandı:

"YÖK’ün lise öğrencilerine yönelik bir rehberlik yapma gibi bir vazifesi yok. Ancak şimdiye kadar yapılmayan bir çalışma gerçekleştirme kararı aldık. Bu yıl sınava son sınıfta okuyan 960 bin 410 öğrenci girdi. Bunlardan tercih yapmayanlara bizzat ulaşacağız. Bu öğrencilerin neden tercih yapmadıklarını soracağız. Bunun için de akademisyenlerden bir ekip oluşturduk.

"NEDEN TERCİH YAPMADILAR ÖĞRENECEĞİZ"

Bu öğrencilerin neden tercih yapmadıklarını belirlemek çok önemli. Örneğin kendi bölgelerindeki üniversiteleri, meslek yüksekokullarını neden tercih etmediler? Vakıf üniversitelerini neden tercih etmediler, ücretler mi yüksek geliyor? Meslek yüksekokullarının sundukları olanakları mı, fiziki koşulları mı beğenmiyorlar? Meslek yüksekokullarının adayların nezdindeki algısı ne? Lisans olsun önlisans olsun “İstihdam kaygısı” ne denli kararlarında etkili. Lise türlerine göre farklı tutumlar söz konusu mu? Amaç tüm bu sorulara yanıt bulabilmek. Gelecek geri bildirimler, gelecek planlamamıza yönelik olarak önemli bir girdi sağlayacak."