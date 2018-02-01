85. yılında 10 ülkeyi daha tatlandıracak

80 yılı geride bırakan Özsüt’ün Genel Müdürü Güçlü Şeneler, bu yılki hedefinin 200’ün üzerinde mağazaya ulaşmak ve yüzde 30 büyümek olduğunu açıkladı. Şeneler, “Şu anda yurt dışında Azerbaycan’daki 3 mağazamız ile hizmet veriyoruz. Hedefimiz, 2023 yılında en az 10 ülkeye ulaşmak” açıklamasında bulundu.

YURTDIŞINDA DA BÜYÜYECEK

Azerbaycan’da 2 yıl içerisinde 3 mağaza açtıklarını söyleyen Şeneler, “Yurt dışı mağazalarımızın performansından çok memnunuz, bizim lezzetlerimiz orada da çok seviliyor. Açıkçası yurt dışından ciddi talep alıyoruz ancak doğru partner bulmadan geniş çaplı bir operasyona girmeyi tercih etmiyoruz. İçimize sinen bir ortak bulduğumuzda Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’daki ülkelere de Özsüt markasıyla ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

400 MAVİ YAKALIYA YENİ İŞ ALANI

Marmara bölgesinde fabrika kurma planlarının olduğunu kaydeden Şeneler, “Bu fabrika 300-400 mavi yakalıyı istihdam edebilecek. Böylelikle daha fazla ürünü daha fazla noktaya ulaştırabilme imkanımız olacak” şeklinde konuştu. Şeneler, “Şu anda 3 bin-3 bin 500 kişinin Özsüt şapkası altında çalıştığını belirterek “Gerek şube açılışıyla gerekse bizim üretim seviyemizin artmasıyla istihdam sayımız her sene yüzde 20-30 artıyor. Bu hiç bir fabrika yatırımı yapmadığınız takdirde bile biz 3 yıl içersinde 4 bin 500 çalışan sayısına geliyoruz zaten” dedi.

"GASTRONOMİ TURİZMİNDE ÖRNEK ÜLKE OLURUZ"

Ev dışı tüketimin yılda 55 milyar liraya yaklaştığını ve bunun yaklaşık yüzde 27’sinin Türkiye genelinde sayıları 65 bini bulan kafe, restoran ve pastane harcamaları olduğunu belirten Güçlü Şeneler, “Bugün hem yurt içinden hem de başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın birçok noktasından yatırımcılar Türkiye’de bu sektöre girmek istiyor. Henüz yolun başındayız, yatırım, satın alma gibi konularda daha disipliner bir yapıya kavuştuğumuzda Türkiye’nin gastronomi turizmiyle örnek bir ülke olacağına inancımız tam” dedi.

GEÇEN YIL, 18,5 MİLYON PORSİYON SÜTLÜ TATLI YEDİRDİ

-Pasta (Porsiyon): 13 milyon 200 bin

-Sütlü Tatlı (Porsiyon): 18 milyon 500 bin

-Şerbetli Tatlı (Porsiyon): 345 bin

-Dondurma (Kilogram): 265 bin