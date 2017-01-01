84 ay senetle satış başlıyor

Emlak Konut GYO, 1 Ağustos 2016’da öncülük ettiği ‘Güçlü Türkiye Güçlü Gayrimenkul’ kampanyasının ardından geçen yıl Şubat ayında hayat bulan “Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti” kampanyasında yakaladığı rüzgârı bu yıl da yeniden estirmek için çözüm ortakları ile sürpriz bir adım attı.

Şirket, yarın lansmanı gerçekleştirilecek Ebruli Ispartakule projesiyle birlikte kendi bünyesinde oluşturduğu finansman modeli ile tüketicileri ev sahibi yapacak. Yüzde 10 peşinat ve 84 aylık ödeme planı kapsamında, alım yapanlardan ne faiz talep edilecek ne de bankaya yönlendirme yapılacak. Ayrıca teslimi 3 yıl olarak baz alınan konutlar için yüzde 5 tutarında bir ara ödemenin alınması da gündemde. Kampanyanın mart sonuna kadar sürdürülmesi planlanıyor. Hedef ise hem tüketicileri faiz yükünden korumak hem de piyasaya canlılık getirmek. Emlak Konut GYO 2016 yılında gerçekleştirilen markalı konut satışlarında düzenlediği kampanyanın meyvesini en iyi şekilde almıştı. Geçen yıl şubat ayında gündeme gelen ‘Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti’ kampanyasında da 2 milyar liranın üzerinde gelir elde edilmişti.

KAZANMAYA TOPRAKTAN BAŞLAYIN

İstanbul başta olmak üzere ülkemizin farklı il ve ilçelerinde çözüm ortakları ile 57 projeyi yürüten Emlak Konut GYO, 2017 yılının ilk lansmanını yarın Sıtar İnşaat, Aslan Yapı ve TORKAM ortaklığında Avcılar Ispartakule mevkiinde yükselen Ebruli Ispartakule ile gerçekleştirecek. ‘Kazanmaya topraktan başlayın’ sloganıyla ön talep süreci başlatılan proje 41 bin 168 metrekarelik arsa üzerinde 4 katlı konak tarzı apartmanlar ve 28 katlı bloklar halinde hayat buluyor. Büyüklükleri 114 ile 208 metrekare arasında değişen 2+1, 3+1 ve 4+1 kat planında 724 konuttan ve 55 ticari ünitenin olduğu bir çarşıdan meydana geliyor.

Ortak alanların aydınlatılmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılacağı projede atık sular da su arıtma havuzlarında geçirilerek bahçe ve yeşil alanların sulanmasında kullanılacak. Kapalı otopark alanlarında elektrikli araçlar için şarj dolum ünitelerinin de bulunacağı projenin sosyal donatı alanları arasında çocuklar için oyun alanları, basketbol sahası, fitness merkezi, sauna, hamam, süs havuzları, açık ve kapalı otopark alanları, kafe ve restoranlar, alışveriş mağazaları ve 7/24 güvenlik bulunuyor.

İşte 84 ay faizsiz senetli daire fiyatları

Projede yer alan dairelerin minimum fiyatları şöyle:

-2+1’ler 560 bin lira

-3+1’ler 700 bin lira

-4+1’ler 880 bin lira

*Yüzde 10 peşinatın ardından 84 aylık senet imzalanıyor.

Hangi Projeler Revaçta?

-Kuzey Yakası

-Başkent Emlak Konutları

-Niğde Emlak Konutları

-Gebze Emlak Konutları 3

-Nidapark İstinye (Tahincioğlu)

-Nidapark Küçükyalı (Tahincioğlu)

-Avrupark Hayat (Cihan İnşaat)

-Validebağ Konakları (Dap Yapı)

-Semt Bahçekent (Sur Yapı)