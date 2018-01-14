Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

83 ülke ve 12 milyondan fazla kutu! Bakterili bebek maması krizi

Fransa'da üretilen ve salmonella bakterisi içerdiği için toplatılma kararı verilen virüslü bebek maması skandalının, 83 ülke ve 12 milyondan fazla kutuyu kapsadığı bildirildi.

14 Ocak 2018 Pazar 09:30
83 ülke ve 12 milyondan fazla kutu! Bakterili bebek maması krizi

Bakterili bebek maması ve süt tozlarını üreten dünyanın en büyük bebek maması ve süt tozu üreticilerinden Lactalis şirketinin İcra Kurulu Başkanı Emmanuel Besnier, haftalık Journal du Dimanche gazetesinin bugün yayınlanan sayısında skandala dair ilk kez değerlendirmelerde bulundu.

Salmonella bakterisi içeren bebek mamalarının dünya genelinde 83 ülkede satılmış olabileceğini kaydeden Besnier, "12 milyondan fazla kutu bebek maması veya süt tozunun bakterili ürün kapsamında olduğunu" belirterek, dağıtıcılara tüm ürünleri ayrım yapmadan raflardan indirme talimatı verildiğini hatırlattı.

OLAYDAN ETKİLENEN AİLELERE TAZMİNAT ÖDENECEK

Skandalla ilgili ilk kez konuşan Besnier, konunun yargıya taşındığını, bir soruşturmanın devam ettiğini hatırlatarak, "olaydan etkilenen ailelere tazminat ödeneceğini" açıkladı.

Cuma günü Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ile görüştükten sonra bakterili ürünlerin ortaya çıktığı Craon kentinde bulunan fabrikada üretilen tüm ürünleri toplatma kararı aldıklarını hatırlatan Besnier, "Büyük bir endişe içerisinde olduklarını" belirtti.

Lactalis grubuna ait Fransa'nın kuzeybatısındaki Craon kasabasında bulunan fabrikada, geçen yıl ağustos ayında salmonella mikrobu tespit edilmişti. Laktalis tarafından ilk etapta üç farklı referans ile ürünlerin piyasadan toplatılacağı açıklanmış, daha sonra bu sayı 625'e çıkarılmış ve yaklaşık 200 bin kutu bakterili süt tozu riskinden bahsedilmişti.

Bakterinin varlığının şirket yönetimi tarafından geçen yıl ağustos ayından itibaren bilindiği, bu bilginin kamuoyuyla ise aralık ayında paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Şirket tarafından riskli ürünlerin raflardan indirilme kararı alınmasına rağmen, Intermarche, Auchan, Cora, Carrefour, Super U, Hyper U ve E. Leclerc gibi ülke genelindeki zincir mağazalarda satıldığı açıklanmıştı.

Fransa genelinde 35 bebeğin bakterili mama nedeniyle tedavi altına alındığı kaydedilirken, son olarak İspanya ve Yunanistan'dan benzer vakaların ortaya çıktığı bildirilmişti. PARİS/AA

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 09:30
  1. Bakterili bebek maması
  2. bebek maması
  3. süt tozu
  4. Salmonella bakterisi
  5. Fransa
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25 indirim var
    1. Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25..
    2. Uyarı üstüne uyarı yapılmıştı! 2..
    3. Portekiz'de odun sobası patladı! 8 ölü..
    4. Günün âyet ve hadisi
    5. Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25..
    6. Uçaktaki dehşet anları kameraya yansıdı
    7. 3 boyutlu yazıcıda protezler üretilecek
    8. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeni..
    9. Trabzon'daki uçak kazasının en net..
    10. 83 ülke ve 12 milyondan fazla kutu!..
    11. Zayıf karnenin üç nedeni var!
    12. ''Abdullah Gül o mesajı Erbakan'a..
    13. Ev kadınları için seferberlik
    14. Türk firması Tesla ile anlaştı
    15. Arnavutluk'ta bombalı saldırı: 2'si..
    16. Beşiktaş'ın yeni golcüsü: Sessiz dev
    17. Ilısu Barajı ve HES üniteleri enerji..
    18. Kar Sibirya’dan geldi
    19. Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim..
    20. Batı işgaline karşı 5 bin savaşçı hazır
    Ceketini çıkarıp vatandaşa elleriyle giydirdi
    Ceketini çıkarıp vatandaşa elleriyle giydirdi
    Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
    Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
    İngiliz teröristlerin cesetleri Londra'ya gönderildi
    İngiliz teröristlerin cesetleri Londra'ya gönderildi
    15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!
    15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!
    Anlaşma imzalandı, Türkiye'nin her yerine kurulacak
    Anlaşma imzalandı, Türkiye'nin her yerine kurulacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor… Beklenen zam geldi
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor… Beklenen zam geldi
    İsrailli isimden Türkiye övgüsü: Dünyada eşi benzeri yok
    İsrailli isimden Türkiye övgüsü: Dünyada eşi benzeri yok