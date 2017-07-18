8.3 milyona ikinci maaş müjdesi

Çalışanlara ikinci emekliğin yolunu açan Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) katılımcı sayısı büyüyor. BES'e ikinci emeklilik için dahil olan kişi sayısı, otomatik katılımın da desteğiyle 30 Haziran itibarıyla 6 milyon 811 bin 854'e ulaştı. Bu kişilerin 2 milyon 515 bin 627'si otomatik katılımla sisteme dahil olurken; 1 Temmuz itibariyle de yeni katılımlar yaşandı. 100- 250 çalışanı olan özel sektör işyerlerinde görev yapan 45 yaş altındaki yaklaşık 1.5 milyon kişi Temmuz'da otomatik olarak BES'e dahil oldu. Bu kişilerden maaşını peşin alanlardan bu ay katkı payı kesintisi yapıldı. Takvim'in haberine göre, maaşını çalışarak alanlar ise Ağustos'ta paralarını BES katkı payı kesilmiş olarak alacak.

DEVLET KATKISI VAR

Otomatik katılımla BES'e dahil olanlardan prime esas kazancın yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda katkı payı kesintisi yapılıyor. İsteyen çalışan, cayma hakkına sahip. Ancak sistemde kalanlar 3'lü teşvikten yararlanabiliyor. Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, yüzde 25 devlet katkısı veriliyor. 2 aylık cayma süresi sonrasında sistemde devam eden çalışanlara da ek olarak bin lira tutarında devlet katkısı sağlanıyor. Ayrıca emeklilik halinde hesabındaki birikimi yıllık gelir sigortasıyla almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5'i kadar ilave devlet katkısı teşviği veriliyor.