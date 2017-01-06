83 iş adamı gözaltına alındı!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 380 iş adamından 83'ü gözaltına alındı.

83 iş adamı gözaltına alındı!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 16:04
Bu haber 6.429 kez okundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 380 iş adamından 83`ü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturması kapsamında örgüte himmet topladığı ve finansman sağladığı iddia edilen 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı verildi. Karar'da yer alan habere göre operasyonlar sırasında 83 iş adamı gözaltına alındı.

OPERASYONLAR 35 İLDE SÜRÜYOR

Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, söz konusu iş adamlarının adreslerine gittikleri, gözaltı ve arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Operasyonların 35 ili kapsadığı belirtildi.

 
Etiketlerfetö iş adamıiş adamıfetöfetullahçı terör örgütü
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Kara.

Hepsi yakalansin. Cezalarini en agir sekilde ceksinler. Benim anlamadim Bir sey var. Devletiniz Neden Bazi bakanlara belediye baskanlarina hic dokunamiyor. Ankara belediye baskani Kendi anlatti. Ankarayi parsel parsel verdim dedi. Onlar istemedi Ama ben verdim dedi. Cok güvendigi icin cocuklari onun okullarinda okumus. Adam Daha Ne desi??Bilemiyorum. Bulent arinc. Bu fetöcü degilmi??Istanbul belediye baskani???Dogan grubunda Bir ceo nun totosunu gördük. Adam tutuklandi. Öylede olmasi lazim. Amma akp nin nerdeyse her bakanim Bir fotosu var hocayla. Onlara Neden Bir sey olmuyor. Yorumcu Arkadaslar sizin Bu durumdan hic Bir bilginiz varmi. Ciddi soruyorum dalga gecmiyorum. Chp ye fetöcü. Diyoruzda. Ben kiliclaroglunun hic fotosunu görmedim varmi böyle birsey??Varsa böyle bigiler hemen manset olarak verelim Akit abiler.

Cevapla

Gürhan

Zenginler bir şekilde sıyrılmasını bilir??!!!

Cevapla