İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 380 iş adamından 83`ü gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturması kapsamında örgüte himmet topladığı ve finansman sağladığı iddia edilen 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı verildi. Karar'da yer alan habere göre operasyonlar sırasında 83 iş adamı gözaltına alındı.
OPERASYONLAR 35 İLDE SÜRÜYOR
Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, söz konusu iş adamlarının adreslerine gittikleri, gözaltı ve arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Operasyonların 35 ili kapsadığı belirtildi.