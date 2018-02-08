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YPG'yi korku sardı! 820 bin kişiyi Türkiye sınırına yığacaklar

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'yla ağır kayıplar veren terör örgütü PYD/PKK, Atme halkına saldırıları artırıp 820 bin sivili Türkiye kapılarına yönelmeye zorlamak istediği öne sürüldü.

08 Şubat 2018 Perşembe 13:52
YPG'yi korku sardı! 820 bin kişiyi Türkiye sınırına yığacaklar

TSK'nın 20 Ocak'ta başlattığı Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 20. gün. Yapılan son açıklamalara göre etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999'a yükseldi. Dün Şeyh Huruz Köyü ve alt yerleşim birimlerinin de teröristlerden temizlendiği duyuruldu. Dün 2 askerin ise şehit olduğu açıklandı.

ATME UYARISI

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, TSK ve ÖSO’nun Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nda 19’uncu gün geride kalırken, terör örgütü PYD/PKK’nın 820 bin sivilin yaşadığı İdlib sınırları içindeki dünyanın en büyük mülteci kampına yönelik saldırısı gözleri bölgeye çevirdi. Daha önce herhangi bir şekilde saldırıya maruz kalmamış olan Atme Kampı sakinleri oldukça tedirgin. AFAD, Kızılay ve İHH’nın yardımlarıyla ayakta kalmaya çalışan Atme sakinlerinin kamp düzenekleri sınırımızın hemen yanı başında bulunuyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN PLANI

Afrin operasyonu ile birlikte içeride askeri ve siyasi olarak sıkışan PYD’nin, Afrin’in Cinderes bölgesinin yanı başındaki Atme’yi hedef alarak kamp halkını harekete geçirmeye çalıştığı belirtiliyor. Bölgedeki yerel askeri kaynaklar, örgütün sıkıştıkça Atme halkına saldırılarını artırıp 820 bin sivili Türkiye kapılarına yönelmeye zorlamak istediği ifade ediyor.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 13:52
  1. PYD
  2. PKK

YORUM YAZ

  • Recep GülerRecep Güler1 sa önce
    Yakalandığında-yok beni zorla silahlandırdılar,yok ben istemedim,,diyenleri gebertin!Madem zorla,en uygun bir durumda-başındaki canileri gebertip teslim olsa ya!!!
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