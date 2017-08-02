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82 Yıl Sonra Ayasofya'da İlk Namaz... 'İsrail Mescid-i Aksa'ya girdi...'

Ayasofya'nın ibadete kapalı olmasını protesto eden iki kişi turistlerin şaşkın bakışları altında namaz kıldı

02 Ağustos 2017 Çarşamba 07:10

Ayasofya’nın ibadete kapalı olmasını ve İsrail’in Mescid-i Aksa’ya girişini protesto etmek isteyen 2 kişi turistlerin şaşkın bakışları altında namaz kıldı. Şahıslar namazın ardından güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı. 

İbadete kapalı olan ve sadece müze olarak kullanılan tarihi Ayasofya’ya gelen 2 kişi aniden namaz kılmaya başladı. İsimlerinin Halil Akyaman ve Mahmut Alan olduğu öğrenilen şahısların namazları bitene kadar güvenlik görevlileri başlarında durdu. Namazı biten Akyaman ve Alan güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırılırken, burada namaz kılma gerekçesi olarak Ayasofya’nın ibadete kapalı olmasını protesto amaçlı oldukları söylendi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile dışarı çıkarılan şahıslardan birisi, “Dün gece saat 03.00’te Mescid-i Aksa’ya girdi İsrail. Burası müze değil cami. Bunlar Müslüman’a vurulan kilit. Fatih Sultan Mehmet aldı burayı. Burası cami ben namazımı kıldım gidiyorum. Ha Mescid-i Aksa’ya postal ile girilmiş ha buraya ayakkabı ile aynı şey” dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 07:10
  1. Ayasofya
  2. namaz
  3. İsrail
  • KÖROĞLUKÖROĞLU46 dk önce
    adamın dibisin.
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