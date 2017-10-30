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82 bin TL maaşla çalışacak eleman arıyorlar

İngiltere merkezli bir emlak şirketi, Dubai'de bulunan ofisinde yıllık 200 bin pound maaşa çalışacak satış danışmanları aradığını açıkladı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 13:46
82 bin TL maaşla çalışacak eleman arıyorlar

İngiltere merkezli bir emlak şirketi Dubai'deki ofiste çalıştırmak üzere yıllık 200 bin pound maaşla yeni elemanlar arıyor.

Seçilen aday, aylık 82 bin TL'ye tekabül eden maaş ile çalışacak ve doğrudan Dubai'ye gönderilecek. Şirket Dubai'de konaklama konusunda da çalışan kişiye yardım edecek.

Merkezi İngiltere'nin Coventry şehrinde olan emlak şirketi, hiçbir mesleki yeterlilik aramadıklarını sadece satış kabileyetine sahip hevesli insanları aradıklarını söyledi.

Şirket Dubai'deki ofisi için büyük bir lansıman planladıklarını açıkladı. 14 Kasım'da açılan ilanda, "Dubai'deki lansmana bağlı olarak ek bürolar açacağız. Dubai'de heyecan verici büyüme planlarımız var. Hedef odaklı bir ortamda en az 2 yıllık iş deneyimi olan satış elemanları arıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 13:46
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  2. emlak şirketi
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