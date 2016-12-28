81 ilin toprağıyla Türkiye haritası yaptılar

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Aydın'da ortaokul öğrencilerinin başlattığı projeyle 81 ilin toprağıyla kabartma Türkiye haritası oluşturuldu.

Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulunca başlatılan "81 El Aydın'da Buluşuyor" projesi kapsamında, 80 ildeki okullarla iletişime geçilerek okul bahçesinden alınan toprağın gönderilmesi istendi.

Kargoyla gönderilen topraklar, öğrenciler tarafından özel olarak oluşturulan 65 santimetre eninde ve 135 santimetre boyunda Türkiye haritasına yerleştirildi.

"81 İl Aydın'da Buluştu" başlığıyla hazırlanan Türkiye haritası, okul bahçesinde düzenlenen ve şehit ailelerinin de katıldığı törenle gösterime açıldı.

Törende konuşan Okul Müdürü Abdullah Özcan Kardeş, öğrencilerin birlik, beraberlik ve kardeşliğe dikkati çekmek amacıyla yürütülen projenin öğrencilere vatan bilincinin aktarılmasında çok etkili olduğuna işaret etti.

"Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı" dizelerinden feyz alınarak yapılan projenin 81 ilden öğrencilerle aynı duyguların paylaşıldığı bir ortamı da oluşturduğuna dikkati çeken Kardeş, şöyle konuştu:

"Okulumuzda vatan topraklarından oluşan bir masa tasarladık. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bir çalışmaya imza attık. Vatan topraklarının oluşmasında emeği geçen herkese şahsım, okulum ve Aydın adına teşekkür ederim. Geçmişimiz, geleceğimiz ve umudumuz ortak. Bu ülkenin vatandaşları olarak, bize düşen her koşulda birbirimize kenetlenmiş bir ülke olmak. Vatanı yar bellemiş, Ömer Halisdemir gibi bireyler yetiştirmek."

"Şehitler benim çocuğum gibi"

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 1987'de şehit olan öğretmen Şenol Akar'ın annesi Meliha Akar da yaptığı konuşmada çalışmadan dolayı çok memnun olduklarını belirterek "Terör olaylarından dolayı gözümün yaşı hiç dinmiyor. Benim çocuğum yandı. Şehitlerin hepsi benim çocuğum gibi" dedi.

Şehit babası Hilmi Akar ise "Allah bu acıları kimseye yaşatmasın. Acımız büyük, ne yapalım ? Türkiyem sağ olsun. Vatan sağ olsun. Bu çalışmadan memnun olduk. Tüm öğretmenlerden Allah razı olsun" dedi.

Okulun 8. sınıf öğrencilerinden Melda Tör ise bu proje içinde yer almaktan gurur duyduğunu aktararak şunları söyledi:

"Benim için vatan, birlik ve beraberlik demektir. Vatan, toprak parçası anlamına geldiği için bizler, vatanı en iyi toprakla ifade edebileceğimizi düşündük. Türkiye’nin birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini toprakla ifade etmiş olduk."