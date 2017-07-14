81 İlde topraklarla Acıbadem'de 15 Temmuz şehitleri için çınar dikildi

Hainler, iletişimin kalbi Türk Telekom binalarını basmak istedi. O adreslerden biri de İstanbul Acıbadem’di. Ama hainler tüm Türkiye’de olduğu gibi Acıbadem’de de halkın direnişi ile karşılaştı. O direnişte, 6 şehit verildi.

Şehitleri unutturmamak ve mücadelelerine sahip çıkmak isteyen Türk Telekom, Acıbadem’de bir tören düzenledi.

Tören için seçilen adres Gazi Şirket Türk Telekom’un da bulunduğu Acıbadem Mahallesi Muhtarlığıydı. 15 Temmuz gecesi darbecilerin silahından çıkan kurşunlarla şehit edilen Muhtar Mete Sertbaş’ın vatandaşlara hizmet verdiği muhtarlık önündeki anma törenine Türk Telekom yetkilileri ve Şehit muhtarın eşi Rahşan Sertbaş ve çocukları da katıldı.

Törende konuşan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu, dikilecek çınarla, 15 Temmuz kahramanlığının gelecek kuşaklara anlatılmak istediğini söyledi...

Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu: Gelecek nesillere bizim yaşadıklarımızı anlatmak adına bu çınarı bugün burada sizlerin huzurunda şehitlerimizle beraber dikeceğiz ve bu inşallah geleceğe taşınacak, yüzyıllar boyunca buradaki mücadele dilden dile aktarılacak...

81 İlden getirilen toprakla, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu ve şehit yakınları çınar ağacı dikti.

Törene çocukları ile katılan Şehit Muhtarın eşinin yıllarca görev yaptığı yerde olmanın duygusallığı içinde konuştu...

Şehit Muhtar Mete Sertbaş’ın eşi Rahşan Sertbaş: Onların sayesinde ayaktayız. Şuraya (muhtarlığa) gelmem bile çok zor, bakamıyorum çok kötü oldum, çok duygulandım. 81 ilden gelen bu topraklarla onun ruhu yaşatılıyor.

Şehit yakınları, hüznü ve gururu bir arada yaşadıklarını anlattı.

Şehit Şirin Diril’in ağabeyi Abdullah Diril: Şehit olduğunun birinci yılını dolduruyoruz. Şuan acısı hala içimizde canlı. Gurur duyuyoruz kendisi ile bize böyle bir şeref yaşattığı için. Bu bayrağın üzerinde bir damla da bizim kanımız var. Bu hainler bilsinler ki biz her zaman canlıyız bu vatana bir zarar veremeyecekler.

Şehit Murat Mertel’in babası Abdulhadi Mertel: Acımız büyük fakat gururumuz da var tabi ki. Şehit babası olmak şehit ailesi olmak farklı bir olay. Devletimizi kurtarabilmek, tekrar böyle bir vaka olsa biz de koşarız biz de gideriz.

Çınar Ağacı dikiminin ardından hainler tarafından ele geçirilmek istenen Türk Telekom Acıbadem binası bahçesinde anma etkinliği düzenlendi. Anma etkinliğine, Başbakan Binali Yıldırım Facetime üzerinden bağlandı ve bir konuşma yaptı.