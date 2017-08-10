Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

81 ilde eş zamanlı denetim!

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından eş zamanlı olarak 81 il genelinde 8 bin 460 personelin katılımıyla “Türkiye Güvenli Trafik Denetimi” yapıldı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 08:03
81 ilde eş zamanlı denetim!

Ülke çapında dördüncü kez gerçekleştirilen denetimlerle trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması ve denetim faaliyetleri yoluyla yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması amaçlandı. Üç aşamalı olarak planlanan denetimlerin ilk aşaması 10.00 ile 12.00, ikinci aşaması 15.00 ile 17.00, üçüncü aşama ise 20.00 ile 22.00 saatleri arasında yapıldı.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkan Vekili Yarbay Mete Özcan ve ilgili Daire Başkanlarının Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ettiği, 2 bin 731 kontrol noktasında gerçekleşen uygulamaya toplam 8 bin 460 personel (5 bin 645 polis, 2 bin 815 jandarma) ve 4 bin 273 ekip katıldı.

Uygulamada, 183 bin 505 araç/sürücü kontrol edilirken ihlali tespit edilen 20 bin 151’ine 5 milyon 916 bin 594 TL cezai işlem uygulandı ve eksikliği görülen 3 bin 690 araç trafikten men edildi. Ayrıca aranan 80 şahıs yakalanırken 5 çalıntı araç ele geçirildi ve 91 sürücü belgesine el konuldu.

Öne çıkan ihlaller; 3 bin 707’si araç muayene süresini geçirmek, 3 bin 588’i emniyet kemeri/koruyucu tertibat kullanmamak, kullanılır şekilde bulundurmamak, bin 506’sı zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak, 709’u takograf bulundurmamak veya kullanmamak, 484’ü standart dışı plaka kullanmak ve 92’si alkol/uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak şeklinde oluştu.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 08:03
  1. trafik
  2. Emniyet
  3. denetim
  4. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şeytanın aklına gelmeyecek yöntem… Kılıktan kılığa girdiler!
    1. Şeytanın aklına gelmeyecek yöntem…..
    2. Böylesi daha önce görülmedi! Devlet..
    3. ABD'de kırmızı alarm: Kötü sonuçlar..
    4. Vatandaşlar onu o halde görünce… Linç..
    5. Muş'ta saldırı hazırlığı yapan iki..
    6. Kuzey Kore tarih verdi!
    7. Balıkesir'de 39 kaçak yakalandı!
    8. Beyşehir'de zincirleme trafik kazası:..
    9. 4'üncü kattan düşen genç öldü
    10. Meteoroloji'den sevindirici haber!..
    11. Balıkesir'de piromani korkusu: 10..
    12. AK Parti'de yüzde 48.6 anketi!
    13. Devlet para bastı: Bu kadar artış..
    14. Marmaris'te esnaf sokağa döküldü,..
    15. İran 629 yıllık çanı Türkiye'ye geri..
    16. 81 ilde eş zamanlı denetim!
    17. Milyonları ilgilendiren haber… Hükümet..
    18. Yeni Rus Büyükelçi Erkhov: Güvenlik..
    19. Kılıçdaroğlu FETÖ ve PKK ile ortak..
    20. Fiyatı 10 TL ama internette 500 TL’ye..
    Flaş gelişme! Nihayet ortaya çıktı... O ülkeden oturum istemiş
    Flaş gelişme! Nihayet ortaya çıktı... O ülkeden oturum istemiş
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    NATO devreye girdi... Türkiye'den Alman vekillere şaşırtan Konya izni!
    NATO devreye girdi... Türkiye'den Alman vekillere şaşırtan Konya izni!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!