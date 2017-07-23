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81 ilde dev operasyon… Yüzlerce kişi gözaltına alındı!

Emniyet Genel  Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 7 bin 968 personelin  katılımıyla 4 bin 381 parkta "Türkiye Huzurlu Parklar" uygulaması başlatıldı.  Mobil Park ekipleri projesinin hayata geçirildiği yaklaşık 1,5 aylık dönemde 6  bin 830 parkta gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 443  şüpheli yakalandı

23 Temmuz 2017 Pazar 22:35
81 ilde dev operasyon… Yüzlerce kişi gözaltına alındı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı  koordinesinde, 81 ilde 7 bin 968 personelin katılımıyla 4 bin 381 parkta "Türkiye  Huzurlu Parklar" uygulaması başlatıldı. 

Vatandaşların dinlenebilmesi, spor yapabilmesi, sohbet edebilmesi,  gezebilmesi ve çocukların arkadaşları ile hoşça vakit geçirip oyun oynayabilmesi  için her yıl belediyeler tarafından yüklü miktarda kaynak kullanılarak yapılan  parklarda vatandaşların huzurunun sağlanması amacıyla Türkiye genelinde "Huzurlu  Parklar" uygulaması hayata geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde  4 bin 381 parkta gerçekleştirilen denetimlere, 2 bin 471 ekipteki 7 bin 968  personel ile 39 detektör köpek katıldı.

Denetimler sırasında şüpheli görülen kişiler kimlik kontrolünden  geçirilerek, üst aramaları yapıldı. Denetimlerin saat 20.00'ye kadar süreceği  öğrenildi.

Mobil park polisleri iş başında

Vatandaşların huzur içinde bu parkları kullanabilmesi ve yapılan  yatırımların kıymetlendirilebilmesi amacıyla, Asayiş Daire Başkanlığı  koordinesinde 30 Büyükşehirde 5 Haziran'da Mobil Park Polisleri uygulaması  faaliyete geçirildi. Proje kapsamında 148 ekipte 439 polis memuru ve 147 zabıta  memuru görevlendirildi.

Büyükşehir Belediyesi bulunan 30 ilde görev yapan park polislerinin  zaman içerisinde 51 ilde daha faaliyete geçeceği kaydedildi.

Denetimler kapsamında şu ana kadar 1 kapkaç, 4 oto hırsızlığı, 5  yankesicilik, 2 yaralama, 4 darp, 8 uyuşturucu madde kullanımı ve satışı olayına  anında müdahale edilerek 20, 104 sahte para ve sahte evrak olayına karışan 105,  14 ayrı suçtan aranan 6 ve yapılan kimlik sorgulamaları sonucu 228'i aranan şahıs  olmak üzere toplam 443 şüpheli gözaltına alındı.

Kontrollerde 316 araç sorgulamasında ise aranan 2 otomobil tespit  edilirken, 5 adet ruhsatsız silah, 3 adet kurusıkı tabanca ile çok miktarda  uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca dilencilik yaptığı tespit edilen 205 kişiye de 23 bin 128 lira  para cezası uygulandı.

Yetkililer, uygulamayı vatandaşların olumlu karşıladığını belirterek,  proje sayesinde hem vatandaşların huzur içinde parkları kullanabileceğini hem de  belediye zabıtası görevlileri aracılığı ile parklarda meydana gelen hasar,  eksiklik ya da aksaklıkların en kısa zamanda tamir edilmesinin mümkün  olabileceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 22:35
  1. Türkiye Huzurlu Parklar
  2. emniyet
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