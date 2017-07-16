81 il tek yürek oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri kapsamında Konya, Afyonkarahisar ve Aksaray'da "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Konya Valiliği organizesinde Kültürpark'ta toplanan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir günlük demokrasi nöbeti tutmak üzere Mevlana Meydanı'na yürüdü.

Diyarbakır, Bingöl ve Siirt'te vatandaşlar meydanları doldurdu

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından organize edilen anma etkinliğinde, yürüyüş gerçekleşti.

İmaret Camisi'nde akşam namazı kılan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları atarak Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Adana

Adana Valiliği öncülüğünde Adana Merkez Park'ta düzenlenen programa, kent sakinleri ellerinde Türk bayraklarıyla akın etti.

Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Yılmaz, Emniyet Müdürü Osman Ak ile katılımcılar hazırlanan platforma çıkarak katılımcıları selamladı.

Adana'da sıcak hava nedeniyle 10 dev fan çalıştırılan meydanda katılımcılara kar ve meyve suyunun karışımıyla yapılan yöresel lezzet karsambaç dağıtıldı.

Mersin

Mersin'de de vatandaşlar, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde bir araya gelerek, mehteran ekibi öncülüğünde, Türk bayraklarıyla törenin düzenleneceği Cumhuriyet Alanı'na yürüdü.

Hatay

Hatay'da Cumhuriyet Alanı'nda toplanan kalabalık, mehteran ekibi öncülüğünde Türk bayraklarıyla törenin düzenleneceği 15 Temmuz Milli İrade Parkı'na yürüdü.

Osmaniye

Osmaniye'de de vatandaşlar Devlet Bahçeli Meydanı'ndan anma programının yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Aksaray

Aksaray Belediyesi tarafından organize edilen anma etkinliğinde, vatandaşlar mehter takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleşti.

Vatandaşlar burada, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları ile Ulu Cami'den, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Trabzon

Trabzon Öğretmenevi önünden başlayan yürüyüşe ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının marşları eşliğinde gerçekleştirilen ve 150 metrelik Türk bayrağının da açıldığı yürüyüş, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından sona erdi.

Zonguldak

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kamu görevlileri olarak çalıştıkları yerde vatandaşlara hizmet etmekten başka yollarının olmadığını söyledi.

Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Mehmet Keleş, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve siyasi partilerin il başkanları sahneye çıkarak, birlikte 15 Temmuz şarkısını vatandaşlarla seslendirdi.

Sakarya

Zonguldak, Sakarya ve Düzce'de, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Sakarya'da, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinlikte konuşan Vali İrfan Balkanlıoğlu, FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlattı.

Konuşmaların ardından, saat 00.13'te tüm camilerde selaların okunmasıyla meydanlarda toplanan vatandaşlar, "demokrasi nöbeti" tutmaya başladı.

Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Ajansı iş birliğiyle düzenlenen ve Atatürk Kültür Merkezi önünde hazırlanan alanda dün açılan "Anadolu Ajansı (AA) Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi Sergisi"ne, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ordu

Ordu'da, "15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü" Altınordu Belediyesi önünden başladı.

Türk bayrakları taşıyan ve "15 Temmuz" yazılı tişört giyinen vatandaşların yürüyüşü, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde gerçekleştirildi.

Giresun, Artvin, Gümüşhane, Bayburt

Giresun'da Debboy mevkisinde başlayan yürüyüş ise Atatürk Meydanı'nda sona erdi.

Artvin'de düzenlenen "15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü"ne de vatandaşlar ilgi gösterdi.

Gümüşhane'de de "15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Bayburt'taki "15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü"ne de yoğun katılım oldu.

Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat

Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Tokat

Tokat'ta yürüyüş, Köprübaşı mevkisinde Gaziosmanpaşa Stadı önünden başladı. Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen vatandaşlara mehter takımı eşlik etti.

Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Darbeciler halka hesap verecek" şeklinde slogan attı, Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) lanetledi.

Sinop

Sinop'ta sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yürüyüş için eski otogar mevkisinde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla "Milli İradeye Saygı Yürüyüşü"ne katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da yürüyüş, Kışla Parkı mevkisinden başladı. Vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar FETÖ aleyhine slogan attı.

Amasya

Amasya'da İstasyon Köprüsü'nden başlayan yürüyüş, Yavuz Selim Meydanı'nda sona erdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılan yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki gösterdi.

Kentte gün dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yaptırılan "15 Temmuz Şehitler Anıtı"nın açılışı gerçekleşti.

Daha sonra Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince organize edilen yürüyüşte bir araya gelen, aralarında belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, esnaf, öğrenci ve memurların bulunduğu yüzlerce kişi ellerinde bayrakları ile Abide Meydanı'nda toplandı.

Kilis

Kilis Valiliği ve Belediyesinin çağrısı üzerine ellerinde Türk bayraklarıyla Hacı Cümbüş Camisi önünde toplanan binlerce kişi, "Recep Tayyip Erdoğan", "Hainler hesap verecek" ve "Kilis burada, hainler nerede" sloganları atarak tekbir getirdi.

Gençlik Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan 102 metrelik dev Türk bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyenlere, Vali Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat ve Belediye Başkanı Hasan Kara karanfil dağıttı. Belediyeye ait ilaçlama makineleri ise yürüyüş boyunca halkın üzerine gül suyu sıktı.

Adıyaman

Eğitim-Bir- Sen Adıyaman şubesi, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle şehitlerin resimlerini bastırdıkları tişörtlerle FETÖ'ye tepki gösterdi.

Demokrasi meydanında bir araya gelenlere hitap eden Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanvekili Abdullah Turhan, 15 Temmuz'un alışılmış bir darbe girişiminden öte doğrudan kanlı bir işgal girişimi olduğunu belirtti.

Van

Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Van'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen etkinlik kapsamında 60 öğrenci, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kampüsünden bisikletle 15 kilometre pedal çevirerek Kurtuluş Parkı'na geldi.

Buradan yürüyüşe başlayan vatandaşlar, Kazım Karabekir ve Cumhuriyet caddelerini geçerek Beşyol Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen halk, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Darbeciler halka hesap verecek" sloganları atarak Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) lanetledi.

Bazı vatandaşlar Türk bayrağı ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu yelekler giydi.

Daha sonra valilik binası önüne gelen vatandaşlar, burada "demokrasi nöbeti" için hazırlıklara başladı.

Siirt

Siirt'te Memur-Sen üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 249 şehidin isimlerinin ve fotoğrafının bulunduğu önlüklerle şehitleri andı.

Şehitlerin isim ve fotoğraflarının bulunduğu önlüklerle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Memur-Sen üyeleri, 249 şehidin ismini okudu.

Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Şeker, yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) millete boyun eğdirmeye ve yönetime el koymaya yeltendiği 15 Temmuz'daki girişimin aynı zamanda bir işgal girişimi olduğunu söyledi.

Şırnak ve Batman

Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Milli Birlik Yürüyüşü" Uludere Caddesi'nden Karayolları Kavşağı'na kadar sürdü.

Yürüyüşe, Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şırnak, Batman ve Elazığ'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında açıklama yaptı.

Şırnak'ta Yeni Mahalle Karayolları Kavşağı'nda toplanan ve aralarında Sağlık-Sen, Memur-Sen, Yeşilay, 15 Temmuz Demokrasi Derneği, Eğitim Bir-Sen'in bulunduğu sendika ve toplum kuruluşlarının temsilci ve üyeleri, 15 Temmuz'da şehit olan 249 kişinin fotoğraflarının yer aldığı yelekleri giydi.

Memur Sen İl Temsilcisi Abdullah Çatı, yaptığı açıklamada, hain işgal girişiminde 8 bin askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç, 3 askeri gemi ve 4 bine yakın silahın vatandaşa karşı kullanıldığını söyledi.

15 Temmuz'u hiçbir zaman unutturmayacaklarını ifade eden Çatı, "Bu ihaneti 27 Mayıs,12 Eylül ve 28 Şubat ihanetlerinden ayıramayız. Bu darbelerin her biri aynı odakların, taşeronlara verdikleri ihalelerdir." dedi.

Bitlis, Hakkari ve Muş

Bitlis Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Memur-Sen Bitlis İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Cabir Durak'ın açıklamasının ardından yürüyüş başladı.

Sinevizyon gösterimlerinin ardından demokrasi nöbeti Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla devam etti.

Hakkari'nin Bulvar Caddesi'nde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak valilik binasına yürüdü.

Muş'ta valilik önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayrakları belediye önünde kadar yürüdü.

Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur Sen) bağlı sendikalar tarafından ortak basın açıklaması yapıldı.

Memur Sen Batman Şube Başkanı Mehmet Ergin, Atatürk Parkı önünde yaptığı açıklamada, bundan bir yıl önce Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), millete boyun eğdirmeye, yönetime el koymaya yeltendiğini anımsatarak, bunu bir darbe girişiminin yanı sıra bir işgal girişimi olarak gördüklerini söyledi.

Batman'daki "Milli Birlik Yürüyüşü" ise Turgut Özal Bulvarı'ndan Demokrasi Meydanı'na kadar sürdü.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte, 100 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Elazığ

Elazığ'da sivil toplum kuruluşları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptıkları açıklamada, FETÖ'nün darbe girişimini kınadı.

Kültür Park'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına AA muhabirine açıklamalarda bulunan Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Türkoğlu, 15 Temmuz'un bir darbe girişiminden öte bir işgal girişimi olduğunu belirtti.

Elazığ'da Ahmet Aytar Meydanı'nda bir araya gelen sendika ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, üzerilerinde darbe girişimi sırasında şehit olanların fotoğraflarının basılı olduğu önlükler ve çeşitli pankartlarla Gazi Caddesi'den 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Bingöl

Bingöl'de, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ''Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü'' yapıldı.

Bingöl Valiliği önünde bir araya gelen vatandaşlar İnönü ve Genç Caddesi'nden 15 Temmuz Diriliş Meydanı'na kadar yürüdü.

İzmir

İzmir Milli İradeye Saygı Platformu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Meydanı'na kadar "Milli İradeye Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği yürüyüş için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla "Milli İradeye Saygı Yürüyüşü"ne katıldı.

Yürüyüşte bazı vatandaşlar da Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Başçavuş Ömer Halisdemir ile şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı afişleri taşıdı.

Vatandaşlar, "Katiller millete hesap verecek", "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet", "Darbeye kalkışan eller kırılsın" sloganları ve tekbirlerle Konak Meydanı'na kadar yürüdü.

Yoldan geçen araçlar da korna çalarak yürüyüşe katılanlara destek verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 1. yılında Konak Meydanı'nda düzenlenen törene binlerce İzmirli katıldı.

İzmir Valiliği önünden Konak Vapur İskelesi'ne kadar meydanı dolduran İzmirliler, ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırarak ve cep telefonlarının ışıklarını yakarak demokrasi nöbetine katılıyor.

Sivil toplum kuruluşları, belediyeler, bazı şirketler tarafından açılan stantlarla donatılan Konak Meydanı her yaştan kent sakinini ağırlıyor.

Program kapsamında 15 Temmuz şehitlerinin adları İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına ışıklarla yansıtıldı.

İzmir Müftüsü Ramazan Muslu'nun dualarıyla başlayan etkinlikte şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Meydanı dolduranlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe gecesi yaptığı çağrıyı dev ekrandan zaman zaman alkışlayarak izledi.

Denizli

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesince, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir tankı durduran vatandaşların fotoğrafından esinlenilerek yaptırılan "15 Temmuz Demokrasi Anıtı"nın açılışı yapıldı.

Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Selçukbey Mahallesi'nde inşa edilen anıtın açılışında, 15 Temmuz'u unutturmamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Düzce

Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için 250 fidan dikildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Özel Harekat Şube Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesinin Beyköy beldesindeki evinde mevlit okutuldu.

Kastamonu

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Ömer Halisdemir'in adının verildiği park törenle açıldı.

Vali Yaşar Karadeniz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kastamonu Belediyesince yapılan "Şehit Ömer Halisdemir Parkı"nın açılışında, Ömer Halisdemir'in adının herkesin aklına kazındığını söyledi.

Kastamonu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ulusal Bisiklet Yarışması düzenlendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışın yıldız ve gençler kategorisi, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden başladı. Vali Yaşar Karadeniz'in startıyla 50 kilometrelik parkurda gerçekleşen yarış, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Manisa ve Denizli

AK Parti Manisa Gençlik Kolları üyeleri, kentteki elektrik panolarını, 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarıyla donattı.

AK Parti Manisa Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlattı.

Denizli'de, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla 249 şehidin anısına yürüyüş düzenlendi.

Memur-Sen organizasyonunda bir araya gelen vatandaşlar, üzerinde FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşen 249 şehidin fotoğraflarının yer aldığı önlük giydi.

Ellerindeki Türk bayrakları bulunan vatandaşlar, Doktorlar Caddesi'nden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında bazı katılımcıların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Gruptakiler, 250 şehidin adlarının okunmasına karşılık olarak "Burada" diye bağırdı.

Artvin

Artvin'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Şehitlerini ve Gazilerini Anma ve Din Görevlileri Birlik, Beraberlik ve Dayanışma" programı organize edildi.

İl Müftlüğü ve Diyanet-Sen Artvin Şubesi koordinesinde Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen etkinliğe Vali Ömer Doğanay, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, İl Müftüsü Kemal Uçkun, Diyanet-Sen Artvin Şube Başkanı Osman Başkan, din görevlileri ve davetliler katıldı.

Antalya ve Muğla

Antalya ve Muğla'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Muğla'da Memur-Sen öncülüğünde sivil toplum kuruluşları üyeleri, Sınırsızlık Meydanı'nda şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı tişörtler giyerek bir araya geldi.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan grup, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini kınadı.

Muğla Çevre yolu üzerinde oluşturulan hatıra ormanına, 81 il ve Türk cumhuriyetlerinden gelen 2 bin öğrencinin katılımıyla fidan dikildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini, vatanı, bayrağı, devleti için gözlerini kırpmadan şehit olanların anısını yaşatmak için hatıra ormanı oluşturduklarını belirtti.

Antalya'da, 15 Temmuz gecesi hainleri durdurmak için canı pahasına tankların önüne yatan ve tankların üstüne çıkan halkın kararlılığını sembolize eden "15 Temmuz Demokrasi Anıtı" selalar eşliğinde açıldı.

Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Tunceli ve Erzincan

Erzurum'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi önünde toplandı.

Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar yürüyen vatandaşlar "Demokrasi Nöbeti" için beklemeye başladı.

Ağrı'da ise Valiliğin çağrısıyla vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Merkez Camisi önünde toplandı. "Hainler hesap verecek" ve "Ağrı burada, hainler nerede" sloganları atarak tekbir getiren vatandaşlar, Ağrı Valilik Meydanı'na kadar yürüdü.

Kars'ta, Evliya Camisi önünde toplanan vatandaşlar, İl Müftüsü Mehmet Genç'in duasının ardından yürüyüşe geçti.

Ardahan'da, Ardahan Belediyesinin organizasyonunda bir araya gelen vatandaşlar, üzerinde FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşen 249 şehidin fotoğraflarının yer aldığı önlük giydi.

Iğdır'da da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Erzincan'da da Eski Terminal Kavşağı'nda toplanan binlerce kişi, Erzincan Belediyesi mehteran takımının seslendirdiği eserler eşliğinde milli birlik yürüyüşü gerçekleştirildi.

Tunceli'de ise vatandaşlar, Atatürk Mahallesi'ndeki SGK İl Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde toplandı.

Kaynak: AA