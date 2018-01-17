81 İl Emniyet Müdürü Ankara’ya çağrıldı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda emniyet müdürüleri ile 2 gün süren toplantılar yapılacak.

Bu toplantılarda 2017 yılının değerlendirmesi ile 2018 yılının planlaması yapılacak. İl Emniyet Müdürlerinin tavsiyeleri alınacak, ihtiyaçları tespit edilecek. Terörle mücadele ve asayiş olaylarının önlenmesine yönelik yeni tedbirler konusu ele alınacak. Başbakan Binali Yıldırım’ın yarın başlayacak toplantının açılışında bir konuşma yapacağı kaydedildi.