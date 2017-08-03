80 Milyonluk ülkenin futbol fedarasyonu böyle olmaz!

Ey Yıldırım Demirören! Bu ülkede hoca kıtlığına mı girdi... Şenol Güneş Beşiktaş’la son 2 senenin şampiyon hocası, ileriye dönük hedefleri var. Gideceğini söylediğin Abdullah Avcı Başakşehir’de 3 yıllık başarılı bir projenin mimarı, daha kat edecek yolu var, Avrupa’da ilerliyor. Mircea Lucescu Galatasaray’la sözlü… Neden hep bunları ayartmaya çalışıyor, neden hep bunların peşinde koşuyorsun? Başka hoca mı yok bu vatanda? Yılmaz Vural adam değil mi? Mehmet Özdilek TFF’de değil mi? Neden hep denenmişlere gidiyorsun? Amacın ne? Türk futbolunu birbirine katmak mı? Birilerine yol açmak mı? Neden Şenol Güneş, Abdullah Avcı var da Aykut Kocaman listende yok? Terim olayından hiç mi ders almadın? Neden ille kör değneğini bellemiş gibi aynı hataları yapıyorsun? Yönetiminde hiç mi yaratıcı zeka yok. Neden yenilik aramıyorsunuz da cümbür cemaat Lucescu’ya gidiyorsunuz. Bilmiyor musun bu hoca Galatasaray’la görüşüyor. Sen Galatasaray düşmanı mısın? Sen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e tuzak mı kuruyorsun? Senin hiç mi insafın yok!... Sen TFF Başkanı olarak kulüplerin yanında olman gerekirken neden Galatasaray’ın karşısına geçiyorsun? Sen Beşiktaş düşmanı mısın ki Beşiktaş hocasıyla sözleşme uzatmışken Şenol Güneş’e gidiyorsun? TFF yönetmeliğindeki üç satırı bahane edip ‘4 maçlığına’ hocaları ayartmaya uğraşıyorsun. Yakışıyor mu bu sana?

Sen Ali Dürüst!

Neden Galatasaray’ın el attığı Lucescu’ya teklif götürüyorsun? Kasten mi yapıyorsun? Kimler seni bu hale sokuyor? Hiç mi saygın yok Lucescu’yu almak isteyen Galatasaray’a ve başkanına? Ayıp ettiğinin farkında mısın? Hiç olmazsa Lucescu’ya gitme de söyleyecek lafın olsun. Sen TFF’de çok önemli bir eleman mısın ki hiç ortalarda yokken devamlı Terim’in koruma görevlisi gibi dibindeyken Terim’in kovulması haberinde özel ulak oluyorsun! Terim’den boşalan yere Lucescu gelsin diyenlerle Romanya’ya gidiyorsun? Sen kimin kurbanısın? Sen ne biçim Galatasaraylısın? Kime hizmet ediyorsun?

Ey Başkan Demirören!... Ey Ali Dürüst!...

Sizlerin yanında hiç mi sağduyu sahibi biri yok da bu hataların içinde boğuluyorsunuz? Türk Futboluna hizmet yerine, meçhul (ama sizin için belli) bir amaca hizmet ettiğiniz de belli. Galatasaray’ın Lucescu’yu alarak güçlenmesini istemiyor gibisiniz. Belki de Terim’in tazminatından kurtulmak için onu Galatasaray’a yamamaya gayret ediyorsunuz! Resmen bir komplonun içindesiniz!

HALK ENAYİ DEĞİL HER ŞEYİ BİLİYOR

Sayın Demirören kendini gizleme. Halkı uyutamazsın! Üç gün önceye kadar Terim’le kankaydınız. Bugün Terim’i kovdunuz. Terim’i Galatasaray’dan kopartırken akbaba gibiydiniz, bugün Beşiktaş’la hoca konusunda iletişime geçiyor, çevreye centilmenlik zarfı atıyorsunuz. Lucescu’yu Galatasaray’a kaptırmamak için, taa Türkiye’den kalkıp maaşlı elemanınız olacak kişinin ayağına gidiyorsunuz? TFF Başkanı ve yönetimi bu kadar mı saygınlığını korumaktan aciz? Hangi hırsın peşindesiniz ya da hangi intikamın? Siz bir kulübü değil bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. Kısır çekişmelerden kurtulup, insanları zor duruma düşürmekten vaz geçiniz. Spora düşmanlığı sokmayın! Her daim bir komplonun parçası oluyorsunuz. Ancak hiç unutmayın; bugünün yarınları da var. Türkiye’de de pek çok değerli hoca da var. Siz onları yok sayıyorsanız gün gelir sizi de yok sayarlar haberiniz olsun! Bu devran böyle sürmez. Türk futbolu bu kafayla yönetilmez. Amacınız belli. Suyunuz ısındı...





Kaynak:Sporpanel