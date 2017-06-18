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'80 milyona en az 80 milyon küçükbaş hayvan olması gerekir'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tunç, "80 milyonuz, en az 80 milyon küçükbaş hayvanımızın olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

18 Haziran 2017 Pazar 00:56
'80 milyona en az 80 milyon küçükbaş hayvan olması gerekir'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "80 milyonuz, en az 80 milyon küçükbaş hayvanımızın olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafından kent merkezindeki otelde çobanların katılımıyla düzenlenen iftar programınında konuşan Tunç, hayvancılığın ülkenin önemli sektörlerinden olduğunu söyledi.

Tunç, sektörün önemli parçalarından küçükbaş hayvancılığının geliştirilmesi için öncelikle "mera mevzuatının" elden geçirilip yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesinin ihtiyaç olduğunun farkındayız. Bu hayvancılık ülkemiz için uygundur. Koyunculuğu geliştirmek üzere şöyle bir hesapla, 80 milyonuz, en az 80 milyon küçükbaş hayvanımızın olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu açıdan sektörü destekleyip, büyütüp ve geliştirmek üzere irademiz vardır. Bu irademizi hayata geçirmek üzere de arkadaşlarımız gece gündüz ve canla başla çalışmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik de Türkiye'nin dört bir yanından gelen çobanlarla gurur duyduğunu söyledi.

Çelik, peygamberlerin hemen hemen hepsinin çobanlık yaptığını belirterek, bir hadiste, Hz. Peygamber'in, "Hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakilerinden sorumlusunuz. Yönetici, bir çobandır. Erkek, aile halkının çobanıdır. Kadın, kocasının evi ve çocukları için çobandır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlık yaptıklarınızdan sorumlusunuz." dediğini anlattı.

Çobanların görevi her ne kadar sürüleri yönetmek gibi bilinse de söz konusu hadisin derin manalar içerdiğine dikkati çeken Çelik, "Buradaki hikmet hem bir tevazu talimi hem mahlukatın hissiyatını anlayıp merhameti öğrenme hem de insanları sevk ve idarenin ana kriterlerini kavrama olayıdır. Dolayısıyla insan olarak tevazu sahibi yani alçak gönüllü olmalıyız. Basit şeylerden keyif almayı alçak gönüllülük ve tevazu sayesinde ancak başarabiliriz." şeklinde konuştu.

Yanında huzur bulunacak gerçek dostların çobanlar olduğuna işaret eden Çelik, "Onlar dürüsttür, adildir, anlayışlıdır, cömert ve vatanperverdir. Her zaman onlarla beraber olmak bizim için en büyük servettir çünkü çobanlar, küçükbaş hayvancılığın sürdürebilir olmasının en temel faktörüdür." değerlendirmesinde bulundu. 

 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 00:56
  1. ÇOBANLAR
  2. iftar programı
  3. Mehmet Hadi Tunç
  4. TÜDKİYEB
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