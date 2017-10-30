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80 lirayla Türkiye'ye geldi, şimdi milyoner oldu

2011 yılında Suriye'den kaçarak 80 lira ile Türkiye'ye gelen Haddad, şimdi Türkiye'de 45 kişiye istihdam sağlayarak binlerce lira kazanıyor.

30 Ekim 2017 Pazartesi 14:09

Yaser Haddad 2011 yılında Suriye’deki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye sığındı. Önce Hatay’da yaşamını sürdürmeye çalışan Haddad, ‘Boğulacaksam büyük denizde boğulayım’ diyerek rotasını İstanbul’da çevirdi.

Tercümanlık yaparak iş hayatına başladı

İstanbul’da çeşitli tur firmalarında Arap turistlere tercümanlık yaparak geçimini sağlayan 32 yaşındaki genç girişimci Haddad, kısa süre içinde kendi şirketini kurmaya karar verdi. Çevresinden gördüğü destekle tur şirketi kuran Haddad, kendisini sosyal medya vasıtasıyla Arap dünyasına tanıttı. Haddad, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden Türkiye’ye gelen ailelere rehberlik ederek şirketini büyütmeye başladı. Sosyal medya fenomenleri yoluyla kendisini Arap dünyasına tanıttığını belirten Yaser Haddad, ekibini genişleterek işlerine devam ettiğini dile getirdi.

Aylık cirosu 1 milyon lira

Aylık 1 milyon lira civarında ciro elde ettiğini söyleyen Haddad, 5’i Türk geri kalanı Suriyeli 45 kişiye istihdam sağladığını aktardı. Sağlık turizminde de ülkeye Arap turist çektiğini kaydeden Haddad, “Saç ekiminden, mide küçültme gibi bir çok operasyon için ayda ortalama 150 Arap turisti Türkiye’ye getiriyoruz” dedi. Arap dünyasını Türkiye’ye çekmede herkesin üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmesi gerektiğinin ifade eden Haddad, “Bizim kendimizi Araplara tanıtmamız lazım” diye konuştu.

"İlk arabamı 12 bin TL'ye alarak çalışmaya başladım"

Haddad, 80 lirayla geldiği Türkiye'de nasıl binlerce lira kazanır duruma geldiğini ise şu şekilde anlattı: "2011 yılında Hatay'a geldim. oradan İstanbul'a geçtim. Burada ne iş olsa yapacaktım. Taksim civarına geldim firmalara teker teker sordum ne derlerse çalışacaktım. Cebimdeki para 80-90 liraydı. Araplara Türkiye'yi tanıtma amacıyla Instagram ve Snapchat sayfası açtım. 2014 yılında şirketimi kurdum. Ondan sonra 12 bin TL'ye ilk arabamı alarak başladım çalışmaya. Bu sırada Katar'dan 30 kişilik bir grup geldi. yaklaşık 11-12 gün Türkiye'de kaldılar ve ciddi bir rakam bıraktılar. Gelen parayı bir tarafa koyarak çalışmaya devam ettim."

"Türkiye'ye gelecek sosyal medya fenomenlerine THY ile gelinmesi şartı koştum"

Haddad, kendisini Arap ülkelerinde tanıtmak için araştırmalar yaptığını belirterek, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerde tanınan sosyal medya fenomenleriyle çalışmaya karar verdiğini söyledi. Haddad, "İnternetten sosyal medya fenomenlerini araştırdım ve Türkiye'nin tanıtılması amacıyla bir tanesiyle görüştüm. Fenomenle anlaştım kendisine Türkiye'ye THY ile gelmesi şartı koştum. gelen fenomen Türkiye'ye gelerek paylaşımlarını yaptı ve ben ciddi bir etki gördüm" dedi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 14:09
  1. suriyeli haddad
  • Mustafa polatMustafa polat12 dk önce
    VERGI VERMEZSEM BEDAVA SAGLIK HIZMETIALIRSAM SSK BAGKUR ODEMEZSEM BENDE ZENGIN OLURUM.ELI AYAGI SAGLAM GITSIN ULKESINDE SAVASSIN
  • MalcomXMalcomX13 dk önce
    Bendende vergi alınmasa bende milyon kazanırım karımın yarısını devlete veriyom devletimiz saolsun bunlardan almamasıda insanı üzüyosen bindiğin arabaev ilacına kadar öde adamın gideri yokki niye olmasın yakında hepimizi işçi diye çalıştırırlar yanlarında
  • Ö.AydoğduÖ.Aydoğdu19 dk önce
    Kardeşim 6 yılda nasıl yapmış bu kadar parayı kazanabilmiş cebinde 80 lirayla gelipte....20 yıldır eşek gibi çalışıyorum milyonlarda gözüm yok ay sonunu zor getiriyorum...çok mal haramsız olmaz atasözü geliyo aklıma...!!?
  • ArifArif21 dk önce
    Biz oraya gitsek dislayip calistirmazlar. Çünkü adamın burda çalışanın çoğu Suriyeli.Burada ekmek kazanan buradakini calistirsin.Neyse yavaş yavaş gidiyorlar...
  • HakanHakan27 dk önce
    Ne sacma yorumlar yapiyorsunuz .adam calisip kazanmiş
  • ALI GOKCEALI GOKCE1 sa önce
    SAHTEKAR BIRI, ADAM OLSA GIDER VATANINI SAVUNUR.
  • Ahmet Yıldırım Ahmet Yıldırım 1 sa önce
    Allah dilediğine hesapsız verir dilediğine az verir O ki yaptıklarından asla hesaba çekilemeyecek olan yegane Rabbul Alemindir...
  • hasanhasan1 sa önce
    vergi veriyormu...!!!
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