80 ilde serbest Adıyaman’da yasak!

İki cihan serveri Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatının öğretilmesi ve örnek alınması amacıyla Türkiye’nin tüm illerinde düzenlenecek olan Siyer Sınavı’nın Adıyaman’da engellenmesi tepki çekti. Peygamber Sevdalıları Platformu bileşenlerinden İkra Der’in ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenleyeceği Siyer Sınavı’nın valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce engellendiğini söyleyen İkra Der Adıyaman Şube Başkanı Bilal Demir, MEB ile protokol imzalanmasına ve 80 ilde onaylanmasına rağmen sınavın sadece Adıyaman’da engellenmiş olmasının kendilerini derinden sarstığını söyledi.



MEB’LE PROTOKOL İMZALANDI, ADIYAMAN’DA ENGELLENDİ



Ankara merkezli olarak faaliyetlerde bulunan İkra Eğitim Kültür Sağlık Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (İkra Der) 2017-2018 eğitim öğretim yılında Türkiye geneli resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik Peygamber Efendimiz’in örnek hayatının öğretilmesi amacıyla “O’nu Oku O’nu Yaşa” temalı Siyer Sınavı düzenlemek için Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurduklarını aktaran İkra Der Adıyaman Şube Başkanı Bilal Demir, taleplerinin MEB düzeyinde kabul gördüğünü ifade etti. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün 22 Aralık 2017’de 88013337-821.99-E.22219915 sayılı kararıyla tüm il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine intikal eden Siyer Sınavı’nın yalnızca Adıyaman’da engellendiğini ifade etti.

MEB'in verdiği izin belgesi

Siyer Sınavı'nın yasaklanma belgesi



AFİŞLERİ DE SÖKTÜLER



Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından izni iptal edilen sınav için kurulan başvuru standının da kaldırıldığını kaydeden Bilal Demir, “Sınav için başvuru yaptık. Dilekçemizi verdik ama bize Valilik tarafından sözlü olarak, Bakanlık izni olmadan sınavı yaptırmayacaklarını ifade ettiler. Biz de İkra Der’in Türkiye genelinde aynı sınavı yapmak için Bakanlıktan aldığı izin ile sınavı yapmak istedik. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Adıyaman’daki tüm okullara Bakanlığın ilgili yazısı gönderilerek gerekli çalışmanın yapılması için ilgili yazının dikkate alınması istendi. Ancak Valilik ve İl MEM’den izin çıkmadı. Ardından okullardaki Siyer Sınavı afişlerimiz söküldü. Yanlışlığın düzeltilmesi için valiliğe de İl MEM’e de gittik ancak bir muhatap bulamadık. Siyer Sınavı’na neden izin verilmediği de izah edilmedi. Bu durum bizi derinden sarstı” ifadelerini kullandı.

MÜDÜR ‘VALİLİK KARARI’ DEDİ, VALİ SUSTU

Gerekçesiz bir şekilde Siyer Sınavı’na izin verilmemesiyle ilgili bilgi almak için görüştüğümüz Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, sınavın valilik izni olmadığı için gerçekleştirilmediğini, neden izin verilmemesiyle ilgili açıklama yapamayacaklarını söyledi. Vali Nurullah Naci Kalkancı ise sorularımız karşısında suskun kalmakla yetindi.

FARUK ARSLAN / İSTANBUL