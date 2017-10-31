8 yaşındaki çocuk kendini vurdu

İlçeye bağlı Zafer Mahallesi Ürgüplü Sokak'taki bir apartmanda meydana gelen olayda, Ömer Altunkaynak (8), babası Lütfü Altunkaynak'a ait tabancayla oynamaya başladı.

DURUMU AĞIR

Tabancanın ateş alması sonucu küçük çocuk başından yaralandı. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, küçük çocuğu ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BABA VE ANNENİN İFADELERİ ALINACAK

Baba Lütfü ve anne Gönül Altunkaynak ile komşuları, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.