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8 terörist 146 kilo patlayıcıyla birlikte yakalandı!
Gaziantep Valiliği, düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 8 PYD/PKK'lı terörist, 146 kilogram patlayıcı ile yakalandığını açıkladı.
30 Haziran 2017 Cuma 14:59
AYRINTILAR GELİYOR
Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 14:59
Gaziantep
terörist
Ad Soyad
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