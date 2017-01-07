8 spor kulübü kapatıldı… İşte kapatılan kulüpler

OHAL kapsamında yayınlanan KHK ile 8 spor kulübü kapatıldı.

8 spor kulübü kapatıldı… İşte kapatılan kulüpler
Eklenme: 07 Ocak 2017, 10:33
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Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, 679 nolu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Şırnak, Gaziantep, Malatya ve Kocaeli illerinde toplam 8 spor kulübü kapatıldı.

İşte kapatılan kulüpler:

Malatya Darende Spor Kulübü

Gaziantep Zirve Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü

Gaziantep Atlı Spor ve Binicilik İhtisas Kulübü

Kocaeli Darıca Fatih Koleji Spor Kulübü

Kocaeli İvme Spor Kulübü

Kocaeli Altın Yunus Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Şırnak Belediyesi Spor Kulübü Derneği

73 Cizre Spor Kulübü Derneği

 

 
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