8 şehit vermiştik, işte çatışmada öldürülen teröristler

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Ortaklar bölgesinde, sınırın sıfır noktasında teröristlerle sabaha karşı çatışma çıktı. Çatışmada şehit sayısı 8'e yükseldi. TSK, çatışmada 19 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Çatışmayla ilgili TSK'dan yapılan açıklamada ''Bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda meydana gelen çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız ile iki güvenlik korucumuz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır'' ifadelerine yer verildi.

GÖRÜŞ MESAFESİ 1 METRE

Bu sabaha karşı Türkiye’ye sızmaya çalışan bir grup PKK’lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 6 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit oldu, biri ağır 2 asker yaralandı. Çatışmada 19 terörist de öldürüldü. Bölgede helikopter desteğinde kapsamlı operasyona başlandı. Bölgede havanın sisli olduğu ve görüş uzaklığının yer yer 1 metreye kadar düştüğü belirtildi.

SINIRIN SIFIR NOKTASINDA ÇATIŞMA YAŞANDI

TSK, çatışmanın Hakkari/Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde sınırın sıfır noktasında terör örgütü mensuplarının saldırı girişimi esnasında yaşandığını duyurdu.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 17 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerin fotoğrafları ortaya çıktı.

Öldürülen teröristlerin üzerinde İsveç yapımı AT 4 -tanksavar silahı bulundu.





