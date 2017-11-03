8 şehit verdiğimiz saldırının altından ABD silahları çıktı! Peki hala neyi bekliyoruz?

Türkiye'de yapılan tüm darbelerde parmağı olduğu iddia edilen Amerika, son yıllardaysa Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne kast eden ötgütlere açıktan destek vermesiyle Türk halkı nazarında büyük tepki çekiyor. Son olarak dün tüm Türkiye'yi yasa boğan 8 şehit haberinden sonra teröristlerin kullandığı silahların ABD'nin PYD'ye verdiği silahlar olduğunun ortaya çıkması ABD'nin Türkiye düşmanlığını iyice ayyuka çıkardı.

ABD'nin Türkiye düşmanlığını bu kadar açıktan 'aşikar' bir şekilde yapması devlet ve millet nazarında karşılık bulurken; ülkemizde hali hazırda bir adet Amerikan üssünün bulunması çokça tepki çekmekte.

Peki bu Amerikan üssü daha önce hiç kapatıldı mı? Evet. Ayrıntılar videomuzda...