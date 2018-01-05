8 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu: İstanbul'u alacağız

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılmasından sonra Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da hakkındaki soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

"İSTANBUL'U ALACAĞIZ"

1 aylık süreçte iki belediye başkanını kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediyesi önünde iddialı açıklamalar yaptı. CHP Lideri, "Türkiye'nin dünya kadar derdi var, belediyelerimizle uğraşıyorlar. Buradan sesleniyorum. Bütün Türkiye duysun. 14 belediye başkanımızı alsan dahi İstanbul'u alacağız. İstanbul'a ihanet edenleri tek tek açıklayacağız" diye konuştu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları;

"HER VATANDAŞA EŞİT HİZMET SUNULMALI"

Her vatandaşa eşit hizmet sunulmalı.

O saray imara aykırıysa onu yıkacaksın. Fiyakanı sökeceğiz. Kimse endişe etmesin. Hakimleriyle savcılarıyla korkutacak bizi.

Türkiye'deki vatandaşlar duysun. Suçluyu hakim değil de siyasi otorite belirliyorsa o ülkede adalet iflas etmiştir.

İradenizi saraya iade ettiyseniz ortalarda dolaşmayın. Siz ancak sarayın köleleri olarak tanınırsınız.

"BİZ HESAP VERMEKTEN KAÇINMAYIZ"

Biz hesap vermekten kaçınmayız. Herkes hesap veriri biz de veririz. Siyasetçi her kuruşun her liranın hesabını verir. Varsa Yolsuzluk hep beraber üstüne gidelim.

"HÜKÜMET GEÇİCİDİR"

Biz Türkiye Cumhuriyeti'ne güveniyoruz. Devlet bakidir, hükümet geçicidir.

Mal bildirimi sağlıklı değilmiş. Savcılık inceledi. Ataşehir Belediye Başkanımız da buyurun inceleyin dedi. Bizim belediye başkanlarımızın Man Adaları'nda kurulan şirketleri de yok. Bütün bunlar için ey Kılıçdaroğlu, sen neden benim yakınlarımın şirket kurduğunu açıkladın. İncelenmesi gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. İncelenmiş. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu demi ki, bunların hiçbirisi doğru değil. Bunları İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu söylüyor. Daha ne istiyorsunuz? Belediye Başkanımız ihaleye fesat karıştırmış. İnceliyorlar. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü burada bir fesat falan yok diyor. Dosya Danıştay'a gitmiş, Danıştay da bu ihalede bir fesat falan yok demiş. Siz buna rağmen belediye başkanını açığa alıyorsunuz.

"GERİ ADIM ATMAM"

Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu geri adım atar. Feriştahınız gelse geri adım atmam

Mal beyanı ile ilgili başbakanlık etik kuruluna da şikayet etmişler. Olur. 2016'da bakmışlar bir şey yokmuş. Teftiş Kurulu iddialar safsata dedi.

"AMAÇ TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİRMEK"

İhbarı yapan kişiler iyi incelemedi. Nereye gider dosya Danıştay'a gitmiş. Bu ihalede bir fesat yok demiş. Buna rağmen açığa alıyorsunuz. Gündem değiştiriyorsunuz. Amaç Türkiye'nin gündemini değiştirmek.

"BU İFTİRA TUTMAZ"

Biz çekinmeyiz. Belediye başkanımızı FETÖ'cülükle suçluyorlar. Ne FETÖ'cüsü. Aynı menzile siz yürümüyor muydunuz ya. Devletin valilerini, kaymakamlarını, emniyet müdürlerini FETÖ'cülere sen teslim etmedin mi? Ben senin ne kadar iyi FETÖ'cü olduğunu çok iyi biliyorum. Beşiktaş'ta, İstanbul'da söylüyorum, cesaretin varsa çık karşıma çık. 18 ay geçmiş, belediye başkanı diyor ki soruşturun. 18 aydır tık yok. Dosyada bir şey yok. Sizin ne kadar FETÖ hayranı olduğunuzu biliyorum. Başkanı'mızı FETÖ'cülükle suçluyorlar bu iftira tutmaz.

"YEREL SEÇİM YAPALIM"

Gelin yerel seçimleri bir an önce yapalım.