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8 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Erzurum’un Hınıs ve Yakutiye ilçelerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 8 kişi hastanelik oldu.

30 Ocak 2018 Salı 11:05
8 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Hınıs’ın Söğütlü Mahallesi’nde gece yarısı sobaya kömür atıp yatan 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Aile, sabah 05.00 sıralarında 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yakutiye ilçesine bağlı Umudum Mahallesi’nde de aynı aileden 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Her iki olayla ilgilide Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tahkikat başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 11:05
  1. Erzurum
  2. hınıs
  3. soba zehirlenmesi
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