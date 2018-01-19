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8 kişi donarak öldü! Aralarında çocuklar da var, dünya şoka girdi… Feci görüntüler!

Lübnan'a gitmeye çalışan sekiz Suriyeli, dağları aşamayıp sınıra yakın bir yerde hayatını kaybetti. Cesetleri bulunan göçmenler arasında çocuklar da var.

19 Ocak 2018 Cuma 16:52
8 kişi donarak öldü! Aralarında çocuklar da var, dünya şoka girdi… Feci görüntüler!

İç savaş ülkesi Suriye'den batıdaki Lübnan'a geçmeye çalışan göçmenler, donarak yaşamını yitirdi.

Lübnan medyası, aralarında çocukların da olduğu sekiz kişinin Lübnan'ın güneyindeki Mesna'da bulunduğunu bildiriyor. Haberlere göre, sınırı aşmak üzere yola düşen göçmenlerden kurtulan yok.

Göçmenlerin can verdiği noktaya en yakın Suriye yerleşim birimi, Vadi Mubayyit köyü.

Karlı dağları aşamayan göçmenlerin cesetleri sağlık görevlileri tarafından ambulanslara taşındı.

İç savaşın yedinci yılını doldurmak üzere olduğu Suriye'de bugüne kadar yarım milyondan fazla insan yaşamını yitirdi. Milyonlarca Suriyeli ülkelerini terk edip başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Lübnan, Türkiye'nin ardından en fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 16:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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