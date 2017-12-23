8. kattan düşen elektrikçi hayatını kaybetti
İzmir’de bir binanın 8'inci katında çalışan elektrikçi dengesini kaybedince metrelerce yükseklikten beton zemine çakıldı.23 Aralık 2017 Cumartesi 13:53
İzmir’in Torbalı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 katlı bir binanın elektrik işini yapan Tufan K. (45), en üst katta çalıştığı esnada dengesini kaybederek beton zemine çakıldı.
Feci şekilde hayatını kaybeden adamın cansız bedenini gören çevre sakinleri, polise haber verdi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.