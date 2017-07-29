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8 ilde ByLock operasyonu: 6 gözaltı

Karaman merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 kişiden 6’sı gözaltına alındı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:39
8 ilde ByLock operasyonu: 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve ’ByLock’ kullanıcısı oldukları iddia edilen 4’ü kadın 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde Karaman, Konya, İzmir, Bursa, Niğde, Kayseri, Mersin, Adana ve Malatya illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında aralarında öğretmen, işçi ve öğrencinin de bulunduğu 4’ü kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltı kararı bulunan 9 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:39
  1. Karaman
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Kayseri
  4. Bursa
  5. Konya
  6. İzmir
  7. Malatya
  8. Mersin
  9. Adana
  10. Niğde
  11. Mers
  12. Cumhuriyet Başsavcılığı
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