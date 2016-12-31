Cloudflare

8 İlçede daha elektrik kesintisi

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), salı günü Anadolu yakasında Ateşehir, Beykoz, Çekmeköy, Pendik, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da elektrik kesintisine gidileceğini açıkladı.

8 İlçede daha elektrik kesintisi
Eklenme: 31 Aralık 2016, 18:17
Bu haber 2.142 kez okundu

ANADOLU Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) , salı günü Anadolu yakasında 8 ilçedeki bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

AYEDAŞ, "Planlı Bakım ve İyileştirme Çalıştırmaları Kapsamı"nda elektrik kesintisi yapılacak yerleri şöyle açıkladı:

ATAŞEHİR

Ataşehir: 09:00 - 17:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 33. - 35.- 27. - 31. - 38. - 17. - 15. - Mareşal Fevzi Çakmak - 9. - 4. - 6. - Yeditepe - Anadolu - Sokak/Sokakları

BEYKOZ

Beykoz: 12:00 - 15:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bucak Merkez Mahallesi Sultan Murat - Sokak/Sokaklarına 13:00 - 16:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Çengeldere Mahallesi Külliye - Yeşilvadi- Akasya - Geyik - Cihan - Sokak/Sokaklarına 14:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Fatih Mahallesi Çelenk - Meşe - Gündoğdu- Atlas - Şehzade - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecekr.

ÇEKMEKÖY

Çekmeköy : 11:00 - 14:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Merkez Mahallesi Yakut - Süleymaniye -Enes - Berat - Üsküdar - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

PENDİK

Pendik : 09:00 - 12:00 saatleri arasında Scada Altyapı Çalışması Nedeniyle Çamlık Mahallesi Leylak - Sokak/Sokaklarına 10:00 - 18:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ballıca Mahallesi Okul - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

ŞİLE

Şile : 09:00 - 18:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ağva Merkez Mahallesi Plaj - Cansever - Cihannur - Deniz - Özçiçek - Yakuplu - Rıhtım - Hatıra - Korkut Bey - Gülnaz - Sağlık - Öğretmenler - Güzelyalı - Dirayet - Hasret- Kuzey - Hendek Doktor - Beyaz Gelincik - Karaköy - Soydan - Sarraf - Park - Kara Ağaç - Ahmet Yesevi - Şile - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

TUZLA

Tuzla : 09:00 - 11:00 saatleri arasında Scada Altyapı Çalışması Nedeniyle Orhanlı Mahallesi Okyanus - Duru -Gurbet - İrfan - Demokrasi - Çayırlar - Gölbaşı - Fettah Başaran - Adnan Menderes - Barınak - Ayazpınar - Ünver - Seçkin - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

ÜMRANİYE

Ümraniye: 10:00 - 13:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Yukarı Dudullu Mahallesi Göztepe - Feza- Alemdağ - Egemen - Katibim - Yemen - Gazali - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

ÜSKÜDAR

Üsküdar: 09:00 - 12:00 saatleri arasında Scada Altyapı Çalışması Nedeniyle Kısıklı Mahallesi Sarıgazi - Sokak/Sokaklarına Bulgurlu Mahallesi Toygarçeşme - Bülbül - Etiler - Tutkun - Gürpınar - Bağcılar - Hasat - Bulgurlu - Sokak/Sokaklarına 09:30 - 15:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bulgurlu Mahallesi Sağlam - Kısacık - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

 
Etiketler8 İLÇEELEKTİRK KESİNTİSİBEDAŞ
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Başbakan Yıldırım: Gerekirse müdahale ederiz!
  • BMGK kabul etti
  • Tamamlandığında dünya üçüncüsü olacak!
  • Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alacak!
  • 'O hattın tamamı perşembe günü koptu'
  • NATO ve ABD suçüstü oldu!
  • Soylu: Yeni Türkiye meydan okuyor
  • Başbakan Avrupa'ya: Nasihatı bırakın
  • Muhaliflerden uyarı: Esed ateşkese uymuyor!
  • Bağdadi öldürüldü mü?
  • Yardım için verilen yastıktan çıkanlar şoke etti
  • Enerji Bakanlığı'na siber saldırı
  • Bebeğin ayakları rahimden dışarı çıktı!
  • Saldırı hazırlığında 8 DAEŞ'li terörist yakalandı
  • El Bab’da destan yazılıyor: 2 mehmetçik 100 teröristi...
  • Terör örgütünün üst düzey ismi vuruldu
  • İşte Türkiye'nin Suriye planı! Adı bile belli oldu
  • Rus diplomatlar ülkeyi böyle terk etti!
  • Ve internette kota kalkıyor
  • Ormanlar kralı bakın kime boyun eğdi!
  • AK Parti'de toplu ihraç
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2017 mesajı
  • Şok sözler: Tayyip bey seni alacak, eğer gidersen...
  • Domuzu vuramayan avcı öyle bir kaçtı ki!
  • İranlı evsizler öyle bir şey yapıyor ki!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Necmettin Erbakan, AB konusunda böyle uyarmıştı!Necmettin Erbakan, AB konusunda böyle uyarmıştı!

Milli Görüş önderi rahmetli Necmettin Erbakan, bir açık oturumda Erdal…

Zorla kaçırılan kız çocuğu PKK'yı anlattı!Zorla kaçırılan kız çocuğu PKK'yı anlattı!

Hakkari'de evinin önünden kaçırıldıktan sonra terör örgütü PKK'nın Kandil ve…

CHP insanları böyle soymuştu!CHP insanları böyle soymuştu!

A Haber'de yayınlanan Unutma programında CHP'nin tek parti döneminde uygulanan…

30 dilde "Teröre Hayır" dediler!30 dilde "Teröre Hayır" dediler!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde öğrenim gören Türk ve yabancı öğrenciler, 30…

Otoyol ve Boğaz Köprülerine zamOtoyol ve Boğaz Köprülerine zam

Otoyolda otomobil için en yakın mesafe ücreti 2,25 lira, en…

Köpekler boğazını parçaladıKöpekler boğazını parçaladı

Çankırı'da 12 yaşındaki çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Boğazı parçalanan…

8 İlçede daha elektrik kesintisi8 İlçede daha elektrik kesintisi

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), salı günü Anadolu yakasında…

Taksilerde artık kredi kartı ile ödeme yapabileceksinizTaksilerde artık kredi kartı ile ödeme yapabileceksiniz

Taksilere 2017 yılı içerisinde kredi kartı ve İstanbulKart ile ödeme…

Halep'e gidiyorlar sayısı 3 bini aştı!Halep'e gidiyorlar sayısı 3 bini aştı!

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın “Halep’e Yol Açın” sloganı ile başlattığı…