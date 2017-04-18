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8 FETÖ'cü tutuklandı

Karabük merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

8 FETÖ'cü tutuklandı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 22:40

Karabük merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10'u muvazzaf asker 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerden A.Ç, Ş.Ö, M.Ç, Ş.Ö, K.O, A.C, E.D. ve R.İ tutuklanırken, C.S, O.E, R.V, M.Ç. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 7 Nisan'da Karabük, Amasya, Mardin, Muş, Kırklareli, İzmir, Şırnak, Tekirdağ, Kocaeli, Konya, İstanbul ve Malatya'da örgütün "mahrem" yapılanmasına yönelik bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda, muvazzaf üsteğmenler A.Ç. ve O.E, teğmenler Ş.Ö, M.Ç, Ş.Ö. ve K.O, astsubaylar A.C, R.V, C.S. ve E.D. ile H.K, R.İ. ve M.Ç. gözaltına alınmıştı.

 
Etiketlerfetö karabükfetöfetö mahrem
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 22:40
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