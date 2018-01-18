8 bin terörist Türkiye ile savaşacak

Türkiye'nin operasyon için hazırlık yaptığı Suriye’nin kuzey kenti Afrin, PKK'nın Suriye uzantısı PYD-YPG tarafından 2012 yılından bu yana kontrol ediliyor. Hürriyet'in "masadaki rapor" diye duyurduğu bilgilere göre, Afrin’de halen 8 bin civarında silahlı PKK'lı bulunuyor.

Bu kişilerin yüzde 15’i ise PKK’nın askeri kadın kolu YJA-Star ile PYD’nin Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) çatısı altında silahlanan kadınlardan oluşuyor. Afrin'de bulunan silahlı YPG'lilerin 2 bininin Türkiye ve Kuzey Irak'taki kamplardan gittiği iddia ediliyor.

Afrin’deki silahlı grubu, PKK’nın Kandil kadrosundan gidenler yönetiyor. Türkiye’den ve PKK’nın Kuzey Irak’taki kamplarından da yaklaşık 2 bin silahlı örgüt mensubunun da Afrin’de bulunduğu belirtiliyor. Örgüt yönetiminin uzun süredir Türkiye’nin operasyonuna karşı hazırlık yaptığı, hendekler kazarak sığınaklar oluşturduğu da kaydedildi.

ÇOCUKLAR DA SİLAH ALTINDA

Raporda örgütün silah altına aldığı kişilerin yüzde 10’unun ise 18 yaş altı çocuklardan oluştuğu belirtildi. Örgütün, bölgede zorla çocukları ailelerinden kopararak silah altına aldığı, kısa süreli eğitimin ardından siper ve hendeklere göndererek nöbet tutturduğu bilgisi paylaşıldı. Çocuklarını vermek istemeyen ailelere baskı uygulandığı, tutuklandığı veya cezalara mazur bırakıldığı öne sürülüyor.

200 KİŞİ SIZDI

Raporda, PKK’nın silah-bomba eğitimi verdiği 3 kampın da Afrin’de bulunduğu, Türkiye’ye eylem amaçlı gönderilen canlı bomba ve eylemcilerin de bu kamplarda eğitildiği belirtildi. PKK’nın Hatay’ın Amanos Dağları’na açılan kapı olarak gördüğü Afrin üzerinden silah ve mühimmatı Türkiye’ye gönderdiği, son bir yılda 200’e yakın PKK'lının silahlı çatışma, baskın ve eylem amaçlı Afrin üzerinden Türkiye’ye sızdığı tespit edildi.

AĞIR SİLAHLAR DA VAR

Afrin’den Amanoslar’a sızan grupların tanksavar silahı, roket ve ağır makineli tüfekler gibi ağır silahlar ile uçaksavar mermisi türünde mühimmatlarının bulunduğu; örgütün 2015’ten bu yana Afrin’e silah ve mühimmat depoladığı bilgisi paylaşıldı. PKK'nın M16 Amerikan piyade tüfeği, Kalaşnikof, doçka, havan, roketatar toplara da sahip olduğu belirtildi.

Türkiye’nin olası Afrin operasyonu öncesi kentte göç başladı. Özellikle Türkiye sınır köylerinde yaşayan birçok kişinin evlerini terk ettiği belirtildi.