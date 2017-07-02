8 bin Suriyeli Türkiye’ye geri döndü

Kilis Valiliği tarafından izin verilen Suriyeliler Halep’in; Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerinde yakınlarını ziyaret ettikten sonra Türkiye’ye dönmeye devam ediyor.

Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 13-23 Haziran tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşleri sürüyor. Ramazan Bayramını geçirmek için ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeliden 8 bini Türkiye’ye dönerken, Suriyelilerin gelişleri 14 Temmuz tarihine kadar sürecek.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’na gelen Suriyelilerin, Türkiye’ye gelmek için uzun kuyruklar oluşturuldu.

Suriyelilerin Türkiye’ye girişlerinde eşyaları arandıktan sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor. Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı’nın Türkiye tarafına getiriliyor.