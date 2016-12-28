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8 aylık bebek neler yapar?

8 aylık bebek neler yapabilir? Detayları haberimizde!

8 aylık bebek neler yapar?
Eklenme: 28 Aralık 2016, 11:32
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8 aylık bebek neler yapar?

- Kolaylıkla emekler

- Yardım almadan oturabilir

- Kendi başına ayağa kalkabilir

- Annesinden ayrılmak istemez

- Geçmişte yaşadığı olayları hatırlayabilir

- Başkaları ile oynamaktan hoşlanır.

- Nesneleri dikkatle inceler

- Mobilyalara veya çekmecelere tırmanabilir (Dikkatli olunmalıdır)

- Kendi başına yemek yiyebilir

8 aylık bebekle nasıl oynanmalıdır?

- Bebeğinizin taklit etmekten hoşlanacağı eğlenceli sesler çıkarın

- Bebekler ve çocuklar için yapılmış şarkılar dinletin.

- Bebeğinizle birlikte alışverişe çıkın

- Bebeğinizi ayağa kaldırarak dans etmesini, yürümesini ve tempo tutmasını sağlayın

- Bebeğinizle birlikte emekleyin. Büyük çocuğunuz varsa onu da size katılmaya ikna edin.

- Bebeğinizin oyuncaklarını bir sepete doldurun ve nasıl çıkaracağını öğretin.

- Bebeğinize sevginizi gösterin

8 aylık bebek nasıl beslenmelidir?

- Bebeğinizin eline kemirmesi için az pişirilmiş sebzeler, bisküvi, meyveler verin.

- Domates ve portakal suyuna başlayabilirsiniz.

- Yeni deneyeceği besinleri bebeğiniz açken verin

8 aylık bebeğin bakımı nasıl yapılmalıdır?

- Bebeğinizin ulaşabileceği kesici ve sivri eşyaları ortadan kaldırın

- Bebeğinize yeterli zaman ayırın

 
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