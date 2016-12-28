8 aylık bebek neler yapar?
- Kolaylıkla emekler
- Yardım almadan oturabilir
- Kendi başına ayağa kalkabilir
- Annesinden ayrılmak istemez
- Geçmişte yaşadığı olayları hatırlayabilir
- Başkaları ile oynamaktan hoşlanır.
- Nesneleri dikkatle inceler
- Mobilyalara veya çekmecelere tırmanabilir (Dikkatli olunmalıdır)
- Kendi başına yemek yiyebilir
8 aylık bebekle nasıl oynanmalıdır?
- Bebeğinizin taklit etmekten hoşlanacağı eğlenceli sesler çıkarın
- Bebekler ve çocuklar için yapılmış şarkılar dinletin.
- Bebeğinizle birlikte alışverişe çıkın
- Bebeğinizi ayağa kaldırarak dans etmesini, yürümesini ve tempo tutmasını sağlayın
- Bebeğinizle birlikte emekleyin. Büyük çocuğunuz varsa onu da size katılmaya ikna edin.
- Bebeğinizin oyuncaklarını bir sepete doldurun ve nasıl çıkaracağını öğretin.
- Bebeğinize sevginizi gösterin
8 aylık bebek nasıl beslenmelidir?
- Bebeğinizin eline kemirmesi için az pişirilmiş sebzeler, bisküvi, meyveler verin.
- Domates ve portakal suyuna başlayabilirsiniz.
- Yeni deneyeceği besinleri bebeğiniz açken verin
8 aylık bebeğin bakımı nasıl yapılmalıdır?
- Bebeğinizin ulaşabileceği kesici ve sivri eşyaları ortadan kaldırın
- Bebeğinize yeterli zaman ayırın