7’den 70’e herkes bu kursta

Klasik belediyecilik faaliyetlerinin yanında; kültür, sanat ve eğitim faaliyetleriyle de adından söz ettiren Ümraniye Belediyesi; enstrüman kurslarında verdiği eğitimlerle 200’ü aşkın Ümraniyelinin müzik eğitimi almasını sağlıyor. Belediyenin, Ümraniyelilerin boş zamanlarını verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak için yaptığı yüzlerce faaliyetten biri olan enstrüman kursları, yoğun ilgi görüyor. Sanatkârlar Çarşısı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Nurettin Topçu Kültür Merkezi, Mahmut Celaleddin Ökten Kültür Merkezi, Prof. Dr. Bekir Topaloğlu Kültür Merkezi ve Necmettin Erbakan Kültür Merkezi olmak üzere 6 ayrı merkezde verilen bağlama, ud, ney, keman, piyano ve gitar çalma eğitimleri; 7’den 70’e herkese hitap ediyor.

Uzman eğiticimciler tarafından verilen ve mayıs ayına kadar sürecek olan kursların sonucunda; öğrenciler temel nota bilgisini almış ve eğitimini aldıkları enstrüman konusunda geniş bir bilgi ve tecrübe edinmiş olacak.