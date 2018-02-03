783 milyon 910 bin lira kira desteği yapıldı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kentsel dönüşüm kapsamında 2017'de 783 milyon 910 bin lira kira yardımı ödendi03 Şubat 2018 Cumartesi 09:57
Terörden zarar gören bölgelerde yaşayan vatandaşlara ödenen kira yardımı tutarı 152 milyon 657 bin lira oldu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki yaptığı açıklamada; "Ülkemizi kentsel dönüşümle depreme hazır hale getireceğiz. Vatandaşlarımız asla başka yerlere göç etmeyecek. Yerinde, mahallesinde, sokağında depreme dayanaklı konutlarda yaşayacak" dedi.
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