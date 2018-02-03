783 milyon 910 bin lira kira desteği yapıldı

Terörden zarar gören bölgelerde yaşayan vatandaşlara ödenen kira yardımı tutarı 152 milyon 657 bin lira oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki yaptığı açıklamada; "Ülkemizi kentsel dönüşümle depreme hazır hale getireceğiz. Vatandaşlarımız asla başka yerlere göç etmeyecek. Yerinde, mahallesinde, sokağında depreme dayanaklı konutlarda yaşayacak" dedi.