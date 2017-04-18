78 kaçak göçmen yakalandı

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Otomobilleri de kendini de kundakladı!

Bir galeriye giren kundakçı sıfır otomobillerin üzerine yanıcı madde döktü. Daha sonra ateşe verdi. Üzerine sıçrayan yanıcı maddelerin bir anda alev almasıyla birlikte kundakçı da alev aldı. İşte o anlar...