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78 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 78 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

78 kaçak göçmen yakalandı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 14:11

 İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Alman tatil köyü mevkisinde şüpheli 7 aracı durdurdu.

Araçlardaki kontrollerde yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitme hazırlığı yapan 32 Suriyeli göçmen yakalandı.

Kaçak geçişe aracılık yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

15 Nisan'da ihbar üzerine Ildır Mahallesi Kiraz Burnu mevkisinde yapılan aramada ise arazide yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 43 Suriye, 3 Kongo uyrukluyu göçmen yakaladı.

Ekipler, organizatör olduğu iddiasıyla kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi kovalamaca sonucu gözaltına aldı.

Yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: AA

 
EtiketlerSuriyeİzmirÇeşmeKongo5 Nisan
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 14:11
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