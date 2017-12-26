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77 yaşındaki ABD'li oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı

ABD’li oyuncu Lainie Kazan, Los Angeles’ta bir marketten 180 dolarlık yiyecek çalmaktan yakalanarak gözaltına alındı.

26 Aralık 2017 Salı 09:51
77 yaşındaki ABD'li oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Lainie Kazan'ın hırsızlık yaparken yakalandığı iddiası ABD gündemine bomba gibi düştü.

Magazin sitesi TMZ, 77 yaşındaki oyuncunun, Kaliforniya eyaletinin San Fernando Vadisi'nde bir marketten yiyecek çalmaya çalışırken fark edilerek gözaltına alındığını ileri sürdü.

TMZ'nin haberine göre, "Kalbinin Sesini Dinle" adlı film serisindeki "Maria Portokalos" rolüyle bilinen Kazan, önceki gün gittiği marketten 180 dolar tutarında alışverişini ödemeden ayrılmaya çalıştı

Oyuncunun poşetlere yiyecekler sakladığını fark eden market çalışanları, polise haber verdi. Çalıntı ürünlerle arabasına koşmaya çalıştığı iddia edilen Kazan, çalışanlardan özür dileyerek yanında parası olmadığı için ödeme yapamadığını belirtti.

Hırsızlık suçundan gözaltına alınan ve kelepçeyle polis merkezine götürülen Kazan, kefalet ödemeden serbest bırakıldı. Sanatçı, hırsızlık iddialarıyla ilgili açıklamada bulunmadı.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 09:51
  1. Lainie Kazan
  2. ABD

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