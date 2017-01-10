77 kişiyi katletti, selamını çaktı!

Norveç'te mahkeme, hükümetin, Oslo bölge mahkemesinin, Norveç'te 2011'de hükümet binalarına ve Utoya Adası'na düzenlediği saldırılarda 77 kişiyi katleden Anders Behring Breivik'in insani haklarının ihlal edildiğine hükmeden kararına yönelik temyiz başvurusunu incelemeye başladı.

Breivik'in tutulduğu Skien hapishanesinde kurulan geçici mahkeme salonunda görülen davaya altı gün süre tanındığı belirtildi.

Bu arada Breivik'in mahkeme salonunda yine Nazi selamı vermesi dikkat çekti. Norveç'te 2011 yılında hükümet binalarına ve Utoya Adası'na düzenlediği saldırılarda 77 kişiyi katleden Breivik, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin iki hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Norveç'ten şikayetçi olmuştu.

KATİLLER İÇİN DE GEÇERLİ

Oslo bölge mahkemesi, Breivik'in, Norveç devleti aleyhinde açtığı 'insan hakları' davasına ilişkin kararını 20 Nisan 2016'da açıklamıştı. Kararda, 77 kişiyi öldüren Breivik'in cezaevi koşullarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleyi yasaklayan maddesini ihlal ettiği savunulmuştu. Demokratik bir toplumda insanlık dışı ve onur kırıcı muamele edilmemesinin temel bir değer olduğu hatırlatılan kararda, bunun teröristler ve katiller için de geçerli olduğu kaydedilmişti.

Norveç hükümeti de 26 Nisan 2016'da, Oslo bölge mahkemesinin kararına yönelik temyiz başvurusunda bulunmuştu.