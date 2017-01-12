763 yıllık Selçuklu medresesi taş kanserine yakalandı!

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Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre; Konya’da Selçuklu eserleri Sırçalı Medrese ve Sahipata Külliyesi’nden sonra günümüzde müze olarak kullanılan 763 yıllık İnce Minare Medresesi’nde de temelin havasız kalması sonucu “taş kanseri” adı verilen erimeler oluştu.

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Türk El Sanatları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Haşim Karpuz, konunun bilimsel olarak araştırılması gerektiğini söyledi.

‘ÇİMENTO DA TAŞLARI ERİTİYOR’

Taş kapılardaki süslemeli bölümlerin erimeye başladığını ifade eden Prof. Dr. Karpuz, “Caddelerin seviyesinin yükselerek yapıların çukurda kalması ve asfaltlama çalışmaları bu yapıların temellerinin havalanmasını önlüyor.

Zeminde biriken sular yukarı doğru çıkıyor. Bu durum da erimeye neden oluyor. Bu sorunun kaynağında zemin suyuyla ilgili bir problem var. Binaların restorasyonunda çimento kullanılması da tuzlanma yaparak taşları eritiyor.

Sırçalı Medrese’de zeminin nefes alması ve suyun kanalda toplanıp oradan uzaklaştırılması için drenaj çalışmaları yapıldı. Binanın çevresine kanallar açıldı. Ancak bunun faydası olmadı” diye konuştu.