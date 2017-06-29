762 yıllık Mevlevihanede eller yeniden semaya açılacak

Anadolu'da kurulan ilk 4 mevlevihaneden biri olduğu belirtilen 762 yıllık Antalya Mevlevihanesi'nin aslına uygun şekilde restore edilerek, yeniden Mevlevi kültürünün yaşatıldığı bir mekana dönüştürüleceği bildirildi.



Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Valiliğinin desteğiyle "Eski Antalya" diye bilinen Kaleiçi'ndeki Antalya Mevlevihanesi'nin geçtiğimiz dönemlerde tahrip olan bölümlerinin restore edilerek gün yüzüne çıkartıldığını söyledi.

Selçuklu Devleti'nin sultanlarından Alaaddin Keykubat tarafından 1255 yılında yaptırılan Antalya Mevlevihanesi'ni, müzeye dönüştürmek için başlatılan restorasyonun 2 yıldır sürdüğünü anlatan Karabayram, bu süreçte arkeolojik değeri bulunan bazı buluntulara rastladıklarını dile getirdi.

Restorasyon çalışmalarının ardından mevlevihaneyi halkın kullanımına açacaklarını bildiren Karabayram, şöyle konuştu:

"Bu yıl sonu açılmasını öngörüyoruz. Kazılardan çıkacak veriler de buranın açılış tarihin değiştirebilir. Bölgede 1980'lerde betonarme uygulamaları yapılmış. Bunların temizlenmesi tamamlanıyor. Mevlevihane, sinevizyonu, sema yapılacak alanlarıyla yeniden hizmete açılacak. Burada sema gösterileri olacak. Mekan doğduğu gibi kullanılacak, yaşayacak ve gelecek nesillere aktarılacak. Antalya Müzesi'nden gelecek bazı eserlerle burası Mevlevi kültürünün yaşatıldığı eşsiz bir alan olacak."

Kaynak: AA