İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

75'lik dilencinin üzerinden bakın ne kadar para çıktı!

Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan 75'lik dilencinin üzerinden 7 bin 50 lira çıktı. Dilencinin bir haftada topladığı öğrenilen paraya el konulurken, 109 TL de para cezası yazıldı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 16:45
75'lik dilencinin üzerinden bakın ne kadar para çıktı!

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan ayında dilencilere yönelik yaptığı operasyonlarına aralıksız devam ederken, dilencilik yapan 75 yaşındaki K.Y.’yi, merkez Hürriyet Caddesi’nde yakaladı. Her yerinden para çıkan dilenci Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Detaylı aramada dilencinin üzerinden toplam 7 bin 50 lira nakit para çıktı.

Tunceli’den dilenmek için Elazığ’a geldiğini ve bir haftada paraları topladığını itiraf eden dilenci K.Y.’ye zabıta ekipleri tarafından 109 TL para cezası kesildi. Dilencinin topladığı 7 bin 50 TL’ye ise el konuldu.
Dilencilerle mücadelelerini devam ettiğini belirten Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Selim Karakaya, "Ramazan ayında çoğalan dilenci şahıslar, halkın dini ve merhamet duygularını sömürerek para topluyor. Dilencilerle yaptığımız mücadele kapsamında alınan bir şahsın üzerinden 7 bin 50 TL çıktı. Dilencinin parayı bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde topladığını tespit ettik" dedi.

Dilencilikle mücadelede bu görevin sadece kolluk kuvvetlerinin üzerinden yürümemesi gerektiğini ifade eden Karakaya, vatandaşların dilencilerin taleplerini geri çevirerek kendilerine yardımcı olabileceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 16:45
  1. Elazığ
  2. Tunceli
  3. Ramazan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    1. Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile..
    3. Erdoğan, Suud kralı ile görüştü
    4. Türk askerleri Katar için yola çıktı
    5. Türk askeri Katar'a gidiyor
    6. Suudi Arabistan o bölgeye asker yığıyor
    7. Türkiye Suriye'de iki grubu..
    8. Suriye’de doğu cephesinin düğümü: Deyr..
    9. Esed askerleri Esir alındı...
    10. Türk tankları bugün o noktada..
    11. Trump'tan Suudi Arabistan'a tebrik..
    12. PKK'ya EYP'li saldırı
    13. Alçak PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz..
    14. Serveti gittikçe erimeye başladı...
    15. Sırrı hala çözülemedi.. Son olarak..
    16. Ele geçirilen Ermeni casustan çarpıcı..
    17. Gül: Hükümetimiz olarak…
    18. Türkiye'nin hedefindeki kent: Tel Rıfat
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. O Ülkede Teravih namazı rekoru
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!