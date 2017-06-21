75'lik dilencinin üzerinden bakın ne kadar para çıktı!

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan ayında dilencilere yönelik yaptığı operasyonlarına aralıksız devam ederken, dilencilik yapan 75 yaşındaki K.Y.’yi, merkez Hürriyet Caddesi’nde yakaladı. Her yerinden para çıkan dilenci Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Detaylı aramada dilencinin üzerinden toplam 7 bin 50 lira nakit para çıktı.

Tunceli’den dilenmek için Elazığ’a geldiğini ve bir haftada paraları topladığını itiraf eden dilenci K.Y.’ye zabıta ekipleri tarafından 109 TL para cezası kesildi. Dilencinin topladığı 7 bin 50 TL’ye ise el konuldu.

Dilencilerle mücadelelerini devam ettiğini belirten Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Selim Karakaya, "Ramazan ayında çoğalan dilenci şahıslar, halkın dini ve merhamet duygularını sömürerek para topluyor. Dilencilerle yaptığımız mücadele kapsamında alınan bir şahsın üzerinden 7 bin 50 TL çıktı. Dilencinin parayı bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde topladığını tespit ettik" dedi.

Dilencilikle mücadelede bu görevin sadece kolluk kuvvetlerinin üzerinden yürümemesi gerektiğini ifade eden Karakaya, vatandaşların dilencilerin taleplerini geri çevirerek kendilerine yardımcı olabileceğini kaydetti.