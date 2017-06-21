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75'lik dilencinin üstünden 7 bin lira çıktı

Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan 75'lik dilencinin üzerinden 7 bin 50 lira çıktı. Dilencinin bir haftada topladığı öğrenilen paraya el konulurken, 109 TL de para cezası yazıldı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 16:46
Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 16:46
  1. Elazığ
  2. dilenci
  • MuhammedMuhammed3 sa önce
    Dilencilere para vermekten vazgeçin artık. Meslek haline geldi
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