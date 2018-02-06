750 bin Arakanlı mülteci yurduna dönecek

Büyükelçi Siddiki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Myanmar'daki saldırılardan kaçan yüz binlerce Rohingyalının Bangladeş'e sığındığını anımsatarak, Bangladeş Başbakanı Sheikh Hasina ve halkın mültecilere yardım eli uzattığını, onları koruma altına aldığını belirtti.

Sığınmacıların yurtlarına dönmesini arzu ettiklerini, bu anlamda komşu iki ülke olan Bangladeş ile Myanmar arasında bir dizi toplantılar gerçekleştirildiği dile getiren Siddiki, topraklarından sürgün edilen Rohingya Müslümanlarının evlerine dönebilmelerini sağlamak için sistem ve yöntem geliştirmeye çalıştıklarını, bu konuda iki ülke arasında ortak çalışma grubu oluşturulduğunu ifade ederek, "(Rohingyalar) Bu kişilerin kendi ülkelerine çok yakında dönmeleri konusunda Myanmar ile mutabıkız. Çok yakında Myanmar'a geri dönecekler." dedi.

Siddiki, "Myanmar, iki yıl içerisinde Bangladeş'te bulunan 750 bin Rohingya mültecilerinin hepsini geri alacak." ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE'YE VE TÜRK HALKINA MİNNETTARIZ'

Türkiye'nin içeride ve dışarıda yaşadığı gündem yoğunluğuna ve topraklarında azımsanmayacak sayıda misafir ettiği mültecilere rağmen Bangladeş'teki sığınmacılara yardım eli uzattığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kriz baş gösterdiğinde bölgeye gelen ilk Müslüman lider olduğunu kaydeden Siddiki, "Biliyor musunuz bu çok büyük, yüce bir tepki. Türkiye Ağustos 2017'de bu kriz baş gösterdiğinde ciddi maddi ve manevi destek için taahhütlerle gelen ilk ülkeydi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Saygıdeğer Recep Tayyip Erdoğan bölgeye gelen ve konuyla ilgili çözümün savunuculuğunu yapan ilk Müslüman liderdi. Bizim bu meselemizle ilgili davranışı ve tepkisinden dolayı Türkiye'ye ve Türk halkına en derinden minnettarız." diye konuştu.

Türkiye'nin aynı zamanda dünyanın en fazla mülteci koruyan ülkesi olmasını da takdir ettiklerini aktaran Siddiki, "Türkiye'de bulunan evler, ev sahiplikleri dünyadaki en geniş mülteci popülasyonuna sahip. Bu bir çeşit öğretme, öğrenme… Bu dünyadaki herkesin ihtiyacı olan insana nasıl yardım edileceğinin, umutsuzca kötü durumda olan birine nasıl yardım edileceğinin gösterildiği ve öğrenilmesi gereken bir ders. Bu Türkiye'de yaşayan halkın sevgi göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

MÜLKECİLER KONUSUNDA TÜRK MEDYASINA ÖVGÜ

Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Mohammad Monirul Islam da Türkiye'deki medya kurumlarına mülteciler konusuna sorumlulukla ve hassasiyetle yaklaştıkları için minnettar olduğunu bildirdi.

Türk medyasının bu konuda çok olumlu ve yapıcı bir duruş sergilediğine işaret eden Islam, sözlerini şöyle tamamladı:

"(Türkiye'deki) Medyanın ve diğer ajansların göstermiş olduğu bu yapıcı ve olumlu tutumlarla konu uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Bu sadece Myanmar ve Bangladeş arasında geçen genel bir sorun veya bölgesel bir sorun olmaktan çıkmış ve uluslararası düzeyde bir konu haline gelmiştir. Bu sorun tamamıyla çözülene kadar Türkiye'de dahil olmak üzere uluslararası alanda almış olduğumuz bu muazzam destekle sürdürülebilir, güvenli, emniyetli ve kalıcı bir çözüme ihtiyaç var."