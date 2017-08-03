75 yaşındaki emeklinin maaşını çeken şüpheli enselendi

Olay, geçtiğimiz 24 Temmuz'da Yenişehir Mahallesi Genç Caddesi üzerindeki bir banka şubesinin ATM'sinde meydana geldi. Ahmet Alagöz, emekli maaşını çekmek isterken, ATM'den kartın gelip, paranın gelemesi üzerine durumu yetkililere bildirmek üzere bankanı içine girdi. Bu sırada arkasında bekleyen 65-70 yaşlarındaki bir kişi, ATM'de gelen parayı çekti. Parasını kaptıran Alagöz'ün şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi. A.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



