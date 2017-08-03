Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

75 yaşındaki emeklinin maaşını çeken şüpheli enselendi

Bingöl'de 75 yaşındaki Ahmet Alagöz'ün emekli maaşını çekerek ortadan kaybolan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 18:09
75 yaşındaki emeklinin maaşını çeken şüpheli enselendi

Olay, geçtiğimiz 24 Temmuz'da Yenişehir Mahallesi Genç Caddesi üzerindeki bir banka şubesinin ATM'sinde meydana geldi. Ahmet Alagöz, emekli maaşını çekmek isterken, ATM'den kartın gelip, paranın gelemesi üzerine durumu yetkililere bildirmek üzere bankanı içine girdi. Bu sırada arkasında bekleyen 65-70 yaşlarındaki bir kişi, ATM'de gelen parayı çekti. Parasını kaptıran Alagöz'ün şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi. A.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 18:09
  1. bingöl
  2. ahmet alagöz
  3. emekli maaşı
  4. hırsız
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ferrari 599 GTO'nun 2. eli bakın kaça satıldı
    1. Ferrari 599 GTO'nun 2. eli bakın kaça..
    2. Amerika'dan Suriye açıklaması: DEAŞ'a..
    3. Bin 30 adet sahte 2 euro ele geçirildi
    4. Trump'tan göçmenlik reform yasası!..
    5. Gebze'de merdivenlerden düşen 8 aylık..
    6. Adalet Bakan Yardımcısı Uçar:..
    7. Endonezya'da gökten düşen esrarengiz..
    8. e-Devlet’te 10 yeni işlem eklendi
    9. Dilmen'in yeni partneri belli oldu
    10. Erdoğan'dan Şemdinli'de vurulan yaralı..
    11. Darbeci FETÖ’nün kripto imamı..
    12. Zonguldak'ta bir tomar parayla..
    13. Mahkeme başkanı sert çıktı! Laf..
    14. Borsa günü yükselişle bitirdi
    15. Adım adım Galatasaray'a geliyor!..
    16. Özer Hurmacı'nın yeni takımı belli oldu
    17. Uzmanlardan İstanbul'a nem uyarısı!
    18. Filistin'de bölünmüşlüğün..
    19. Almanya'da yüksek mahkeme Mason..
    20. Resmen duyurdu! 2019'da cumhurbaşkanı..
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
    Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…
    Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…